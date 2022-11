Cada vez son menos los personajes que quedan por descubrir en la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”, el reality de TelevisaUnivision que se emite por “Las estrellas” y es conducido por el comediante Omar Chaparro y la comentarista Marisol González.

De los 20 famosos participantes, ya han sido descubiertas ocho identidades y esta semana, los jueces Carlos Rivera, Yuri, Juan Pa Zurita y Galilea Montijo podrían identificar nuevas máscaras.

Como se recuerda, las últimas máscaras en caer fueron las de Jinete, cuya identidad oculta era José Ron y Bot, el curioso personaje interpretado por Diego Schoening.

El personaje de jinete fue eliminado del programa "¿Quién es la máscara"? (Foto: Televisa)

JOSÉ RON CASI SE DESMAYA EN “¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

En la última edición del programa, los jueces descubrieron a Diego Schoening y José Ron, siendo este último quien se pronunció en redes sociales sobre su salida del programa de Televisa.

Entre las anécdotas que reveló el actor, una sorprendió a sus seguidores, pues admitió que vivió un momento angustiante en su última participación.

“Estuvo duro porque mi personaje todo cerrado, pero en la parte de la cara el espacio era muy limitado y aparte de ser limitado no había mucha ventilación para agarrar oxígeno. Hay unas pruebas de ensayo que hacemos para ver la máscara, el vestuario y desde el ensayo dije: ‘voy a soltar con energía para ver cómo me siento, para probar todo’ y me di cuenta que me faltaba mucho el aire”, admitió.

Fue por esto que el actor se acercó a la producción para intentar solucionar el inconveniente, pues era incómodo y peligroso estar en el escenario con una cantidad limitada de oxígeno, por lo que accedieron a implementar más ventilación en su ubicación, pero no fue suficiente.

“En ese programa a la mitad de la canción me estaba quedando sin aire. Di todo ahí arriba, sabía que podía pasar, pero dije: ‘voy a entregarme por completo, voy a brincar, a bailar’. Faltando ya 20 segundos sentía menos aire y sí me empecé a preocupar, en ese momento bajé la energía, bajé más la energía y al final de la canción ya no me podía mover y llega el final y mi último momento abrí las manos, recuerdo que aguanté como dos segundos y dije: ‘bye’”, añadió.

Afortunadamente para el artista, Omar Chaparro notó las muestras de incomodidad y detuvo la grabación para saber si se encontraba bien.

“Me quité los guantes, esto no se vio porque está grabado, para empezar a buscar aire, abrir la máscara, me estaba ahogando, fue gacho lo que viví. Llegó Omar Chaparro y se dio cuenta de que algo me pasaba, pidió a la gente de la producción que cortaran”, comentó.

Luego de luchar contra el traje que no le dejaba respirar, Ron recibió el apoyo de sus compañeros y, con la luz apagada, se retiró la máscara y dejó pasar el oxígeno.

“La máscara no me la podían quitar porque eran muy complicado, traía muchas cosas y lo que hice fue abrirla para respirar y entre todos me quitaron la máscara. Apagan las luces y sin la máscara empiezo a respirar, ya que estaba más tranquilo se volvió a grabar ya con la máscara, pero fue un momento angustiante, sí me asusté porque sabía que me estaba quedando sin aire, estaba desesperado por la máscara”, sentenció.