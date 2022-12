“Vamos a prender esa casa”, con esta frase la celebridad conocida como ‘La materialista’ se prepara para “La casa de los famosos”, cuya tercera temporada arranca el 17 de enero de 2023 a las 7:00 p.m. (hora del Este) y que para esta entrega tiene una novedad: dos concursantes serán del público.

“Con orgullo, alegría, buenas vibras y humildad vamos con todo, mi gente. Cuento con su apoyo para esta nueva aventura en mi vida. El tiempo de Dios es Perfecto”, escribió en diversas publicaciones en sus redes sociales sobre su ingreso al reality de Telemundo.

Debido a que está convencida de que será la ganadora, pues está “dispuesta a llevárselo todo”, Mag te cuenta quién es ella y todo lo que debes saber de esta mujer que no se guardará absolutamente nada durante la convivencia, algo que por supuesto veremos gracias a las cámaras y micrófonos que estarán monitoreando todos sus movimientos las 24 horas del día y los siete días de la semana.

'La materialista' está lista para competir en "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE ‘LA MATERIALISTA’

Nombre completo: Yameiry Infante Honoret

Yameiry Infante Honoret Lugar de nacimiento: Santiago de los Caballeros

Santiago de los Caballeros Nacionalidad: Dominicana

Dominicana Cumpleaños: 19 de marzo

19 de marzo Año de nacimiento: 1987

1987 Edad: 35 años

35 años Instagram: @lamaterialista1

2. ¿DE DÓNDE PROVIENE SU NOMBRE ARTÍSTICO?

El nombre artístico de ‘La Materialista’ surgió de una canción del grupo Alia_2, al que pertenecía antes de lanzarse como solista. En las letras se hacía referencia a una mujer interesada que le gustaban los hombres con mucho dinero, es así que decide tomar ese sobrenombre por el que es conocida actualmente en diferentes países.

La artista es muy directa y frontal por lo que dará de qué hablar en "La casa de los famosos 3" (Foto: La Materialista / Instagram)

3. TALENTO PARA EL CANTO Y BAILE

Desde que era muy pequeña, demostró tener actitudes para el canto y el baile, por lo que sus padres no dudaron en apoyarla, aunque ello llevó a que realizaran diversos trabajos, pues Yameiry creció en el seno de una familia humilde.

4. ESTUDIOS Y PARTICIPA EN CONCURSOS

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Visuales, donde se animó a participar de diferentes concursos de canto.

5. UNO DE LOS MEJORES CUERPOS DE SU PAÍS

El año 2011, ‘La materialista’ fue elegida por el programa “Noche de Luz” como uno de los mejores cuerpos de su país en “Los cuerpos más hot del verano”.

La celebridad destaca por tener un cuerpo muy cuidado en base a ejercicios (Foto: La Materialista / Instagram)

6. IMAGEN DE UNA CERVEZA

Debido a que empezó a ser conocida, Yameiry fue convocada para ser la imagen del comercial Reto Urbano Bohemia de la compañía Cerveza Bohemia, que buscaba jóvenes talentosos de la música urbana de su país. Ella decide participar.

7. DEBUT TELEVISIVO

Debuta en 2012 en la serie televisiva “El Cartel de los Macos”, una parodia de “El Cartel de los Sapos” con el papel de Sofía.

8. PARTICIPA EN CONCURSOS MUSICALES Y GANA

Ganó en la categoría Artista Femenina Urbana del Año en los Premios Q y llega a ser reconocida en Estados Unidos como Artista destacada en el extranjero por los Premios Viva la Juventud. ‘La materialista’ quería más y participa en los Premios Micrófono de Oro, donde estuvo en la parte musical y en la entrega de un galardón.

"Yo Coqueteando con sus mensajes tan bonitos... y ustedes ¿qué hacen?", escribió la cantante (Foto: La Materialista / Instagram)

9. GANA POR UN VIDEOCLIP Y ACTÚA EN UNA GALA EN EL MISS VENEZUELA

El año 2013, lanza su video “Tú no tiene na’”, que captó la atención fuera de República Dominicana por lo que ganó en la categoría Mejor videoclip. Su talento, la ha llevado a ser nominada para los Premios Soberano como Artista y/o Agrupación Urbana y Videoclip del Año. No solo ello, pues se convirtió en la primera artista femenina dominicana en actuar en el opening de la gala interactiva en el Miss Venezuela 2013, precisa Wikipedia.

10. CARRERA MUSICAL

En 2014, lanzó el hit “Las chapas que vibran” que se ubicó en el Top 10 de su país natal y entró a los top Billboard. El video alcanzó millones de reproducciones en YouTube. Su carrera continuó en ascenso y sus temas ocuparon los primeros lugares.

11. OBTIENE UN VEVO CERTIFIED

Al conseguir las 100′000.000 millones de visitas en su canal de VEVO con su video de “Las chapas que vibran”, ‘La materialista’ se convirtió en la primera artista femenina dominicana en obtener un VEVO Certified.

"La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito . Nunca dudes de ti, mi gente" escribió en setiembre de 2022 (Foto: La materialista / Instagram)

12. ACUSADA DE PLAGIO

En 2013, Yameiry fue acusada de plagio por el grupo de pop coreano 2NE1. Señalaron que la canción “I Am the Best” con su nueva canción Chipi Cha Cha era una copia. La respuesta fue eliminarla de YouTube, aunque se volvió a subir en 2015.

13. ¿CÓMO SE CALIFICA ‘LA MATERIALISTA’?

Durante una entrevista con Telemundo52, Yameiry dijo que es una mujer super positiva e intensa, aunque un poco “quisquillosa” con el tema de limpieza y el orden. “Mis compañeros me van a amar tanto que no querrán que me vaya”, señaló.

13. ¿QUÉ HARÍA SI GANA “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

En la misma entrevista, ‘La materialista’ dio a conocer que de ganar “La casa de los famosos 3″ le gustaría abrir una academia de bellas artes para apoyar a niños de bajos recursos.

14. ¿'LA MATERIALISTA’ TIENE PAREJA?

Asimismo, cuando le preguntaron si existía la posibilidad de tener un romance con algunos de los integrantes del reality, ella fue contundente y señaló que tiene pareja, pero no reveló más. “A todos mis dominicanos y gente latina que se preparen para disfrutar de este cuerpito dentro [de la casa], dando alegría y mucho sabor”, indicó.