El actor ecuatoriano Danilo Carrera nuevamente ha pasado a las filas de los hombres que tienen novia. El que era uno de los solteros codiciados de la comunidad latina ha revelado, finalmente, que se encuentra en una relación que lo hace sentir muy bien.

Durante una entrevista en el pódcast de Alejandro Chabán, el artista de 35 años de edad reconoció que se encuentra atravesando por una etapa muy feliz y siente como si eso le estuviera dando más motivación de seguir dándolo todo cada día.

“Creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, lo que me hace despertarme en las mañanas”, mencionó Danilo Carrera con una emoción e ilusión de aquellas, reflejando lo enamorado que está.

El actor Danilo Carrera ahora es talento exclusivo de la cadena Telemundo (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

LA IDENTIDAD DE LA NOVIA DE DANILO CARRERA

Cuando llegó el momento de hablar sobre la chica en específico, Danilo Carrera fue muy claro al indicar que, de momento, prefiere no revelar la identidad de su amada, ya que quiere guardar su felicidad el tiempo que sea posible.

“Me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible, o sea que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sea de nuestras familias con esto, porque sí llega el momento en el que empiezan, pues a meterse en la relación, te paparazean”, comentó.

Que no quiera revelar quién es la mujer que no hace feliz, no significa que vaya a esconderse de la sociedad y dejar de realizar actividades al aire libre, como cualquier otra pareja.

“Estuvimos en Cancún y tal vez nos fotografiaron y está bien, no vamos a dejar de meternos al mar y disfrutar y jugar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos; pero mientras podamos mantenerlo nuestro y como un nido así súper privado, lo vamos a hacer”, comentó.

¿CÓMO SURGIÓ EL AMOR ENTRE ELLOS?

Durante la entrevista, el actor ecuatoriano dejó en claro que, al conocer, pensó en que jamás estaría con ella, así que se fue sorprendiendo cuando comenzó a sentir cosas. Por otro lado, a la señorita le sucedió exactamente lo mismo, pues ni pensaba en estar con él.

“En eso conoces a una persona y dices ‘hay algo aquí, pero no, ella nunca me gustaría’ y del otro lado, ella también estaba de ‘nunca estaría contigo’. Y empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear y es como esta química innegable en la que estás”, añadió.

Todo ese gusto se fue transformando en una relación cuando el actor, de acuerdo con sus declaraciones, le robó un beso, que marcó el inicio de un camino con dirección al amor.

“Caí en tentación, robé un beso, entonces ya estaba todo hablado sin haber dicho una palabra”, sentenció.

¿CÓMO ES LA NOVIA DE DANILO CARRERA?

Al inicio del tema sentimental, Danilo Carrera dio una pista acerca de cómo es esta chica que le ha robado el corazón, revelando que se parece mucho a él.

“Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas. Se parece a mí. Es así loquita como yo y habla y conversa y te hace bromas”, dijo.