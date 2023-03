En los últimos años, Danilo Carrera se ha convertido en uno de los actores más destacados de la televisión, protagonizando importantes telenovelas como “Relaciones peligrosas”, “Vencer la Ausencia”, “Vencer el miedo” y “Quererlo todo”.

Fue precisamente en esta que el actor ecuatoriano compartió roles estelares con Michelle Renaud, quien sería su pareja por varios años y hasta llegarían a comprometerse, pero terminarían por separarse en enero del 2021 tras algunas semanas de especulación de una crisis en su relación.

Pese a su gran éxito y popularidad, acumulando más de 3,4 millones de seguidores en redes sociales, la celeb de México reveló hace unas semanas sus planes de retirarse de las novelas, algo que causó sorpresa entre sus fanáticos y compañeros.

"El amor invencible" es la última telenovela de Danilo Carrera (Foto: TelevisaUnivision)

EL RETIRO DE DANILO CARRERA

Desde hace algún tiempo, el actor expresó que iba a alejarse de las cámaras y mudarse a Miami, por lo que su decisión de abandonar México no cayó bien entre sus seguidores, pues lo acusaron de darle la espalda al país en el que desarrolló gran parte de su carrera.

Recientemente, el actor reveló cuál es el verdadero motivo de su alejamiento y está relacionado con la salud de su madre Elsa Huerta, quien es muy importante en la vida del histrión.

Debido a esto, el actor conversó con Univision, cadena aliada de Televisa, productora responsable de muchas de las telenovelas en las que actuó, y reveló su dramática historia.

Danilo Carrera se ha mostrado muy unido a su madre (Foto: Elsita Huerta / Instagram)

LA SALUD DE LA MADRE DE DANILO CARRERA

En entrevista con “Despierta América”, el exesposo de Ángela Rincón rompió su silencio y reveló detalles del estado de salud su madre.

“Sabemos que yo soy una persona pública, que todo lo que pasa conmigo es una noticia y que la gente al final del día va a lucrar de lo que sale en una revista o lo que pueda vender en una foto, en este caso, decidimos mantener esto para nosotros”, apuntó Carrera.

De acuerdo con el actor de 34 años, su madre lleva varios meses luchando contra una enfermedad.

“Ya son ocho meses de este proceso, hasta que la gente lo descubre, llegan, te preguntan. Es verdad, mi mamá está en un proceso en el que está haciendo terapias, tratando de recuperar su salud. Lo está logrando paso a paso”, añadió.

Danilo Carrera y su madre durante la celebración de su cumpleaños (Foto: Elsita Huerta / Instagram)

Del mismo modo, Danilo indicó que la situación de su madre lo ha llevado a evaluar y casi decidir retirarse.

“La razón es mi mamá. Yo termino una telenovela, tengo que grabar una película, que son cinco semanas y me voy a Miami con ella. Terminando, paso con ella un tiempo, regreso y grabo, estoy cerrando todos los ciclos que tengo que cerrar aquí en México para estar con ella indefinidamente, al final del día, es la mujer de mi vida”, comentó.

Por eso, para el actor no hay proyecto más importante que acompañar a su madre durante su lucha y apoyarla en la búsqueda de su recuperación.

“La mujer que me hizo el hombre que soy hoy en día, la mujer que crió a cinco niños, ella sola. No hay nada que deje yo aquí que valga la pena para no estar tiempo con ella”, profundizó.