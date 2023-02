La carrera de Danilo Carrera siempre ha estado ligada a grandes estelares y protagónicos en la pantalla chica. Eso sí, además de protagonizar éxitos como “Hijas de la Luna” o “Vencer la ausencia”, el exnovio de Michelle Renaud también se mostró a favor del “body positivity”, un movimiento para que las personas se acepten tal y como son, pero siempre que estén saludables.

De hecho, el propio Danilo Carrera pronunció ante los medios su opinión sobre esta corriente de empoderamiento hacia la imagen corporal, aunque marcó diferencia a la hora de señalar los problemas de pérdida de peso.

“Estoy totalmente de acuerdo mientras sea saludable, creo que no podemos aplaudir a una persona que tiene sobrepeso y que tiene el colesterol alto, y que tiene problemas cardíacos, eso está mal (…) Pero no tiene nada de malo si estás saludable”, indicó ante el matutino “Hoy”.

Eso sí, para el galán de melodramas no existe prejuicio o diferencia en las mujeres, ya que sus valores vienen desde el hogar. “A mí mi papá me dijo: ' Nunca le niegues un beso a una gordita bonita’ y hasta ahorita no se lo he negado”, reveló al citado programa.

Sin embargo, Carrera también fue ‘víctima’ de una medida impuesta por parte de una productora, la cual le exigía tener cierto peso ideal para participar en el reparto. ¿Quieres saber más?

¿DANILO CARRERA FUE DISCRIMINADO POR SU PESO?

El también exfutbolista reveló que la producción de una de las tantas novelas que protagonizó le prohibió subir de peso debido a los estándares del papel en el que actuaba. Eso sí, Danilo no dio nombres ni el melodrama en el que estuvo.

“A mí una vez una productora me dijo: ‘No puedes pesar más de 71 kilos’ (156 libras) , yo peso 94 kilos (207 libras), entonces fue complicado y sobre todo me dijo: ‘La ropa va súper entallada, no puedes subir medio kilo’. ‘Ok jefa, está bien’”, rememoró.

En esa línea, el modelo nacido en Guayaquil reveló que uno como actor debe regirse a ciertas características para poder interpretar correctamente a los personajes. “Es totalmente diferente a la vida real porque es un personaje y le estás dando vida a ese personaje y es nuestro trabajo, nuestra profesión y tienes que hacerlo bien”, añadió el programa de Las estrellas.

EL CAMBIO NOTABLE DE LOS ACTORES, SEGÚN DANILO CARRERA

Aunque su faceta de protagonista y galán de telenovelas no ha cambiado mucho, el actor 34 años se dio un tiempito para agradecer que la tendencia física de los actores tuvo un gran cambio a lo largo de estos años.

“La generación de actores hace 20 años estaban todos súper musculosos, así enormes, mi generación no”, aseveró el también presentador.

Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su relación en buenos términos y dejaron en claro que podían seguir trabajando juntos. (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

Incluso, se animó a mencionar que las mujeres también solían ir más seguido al quirófano, pero que a día de hoy esa tendencia se ha disminuido bastante. “Creo que también en las mujeres, antes eran mucho más producidas, mucho más operadas”.

Vale aclarar que para la estrella de “Amor Invencible” el aspecto físico no importa, sino la forma en que uno se acepta tal y como es. “Está bien que aceptemos a la gente como es, pero lo más importante ni si quiera es eso, es que la gente se acepte a sí mismos como somos”, finalizó.