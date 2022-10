Una nueva relación ha nacido entre las celebs de México. Tras meses de rumores, Michelle Renaud y Matías Novoa han confirmado que son pareja y esta noticia ya ha entusiasmado a muchos seguidores de las estrellas de “La herencia”.

Como se sabe, ambos protagonizaron la producción de TelevisaUnivision como Sara del Monte Portillo y Juan del Monte Arango, respectivamente. No obstante, coincidieron antes en el rodaje de una película.

En las siguientes líneas, conoce cómo se conocieron Michelle Renaud y Matías Novoa. Descubre, así, la historia de amor de los actores de “La herencia”.

¿CÓMO SE CONOCIERON MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA?

Las celebridades se conocieron en agosto del 2021, cuando ambos formaron parte de la cinta mexicana “Doblemente embarazada 2″. Desde entonces, surgió una fuerte amistad que se afianzó con su presencia en la telenovela “La herencia”.

“Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos. Mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto los dos como protagonistas y no sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos ‘oye me acaban de llamar de Televisa y no sé qué’ ‘y a mí también’ ‘¿qué proyecto es?’ ‘el de Juan Osorio’ y me dice ‘yo también’ y digo ‘no lo puedo creer’”, le contó Novoa a People.

Con dos proyectos seguidos, fortalecieron su relación durante casi 6 meses: “Le agarré mucho cariño y es una mujer llena de amor y de energía que de verdad da gusto trabajar con gente así porque hasta el día más pesado te lo hace liviano”, agregó el actor.

Michelle Renaud y Matías Novoa en "Doblemente embarazada 2" (Foto: SDB Films)

LOS RUMORES DEL NOVIAZGO ENTRE MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA

Tras la evidente cercanía entre los dos, surgieron rumores de un romance. Más aún cuando decidieron viajar juntos, en compañía de un grupo de amigos y del pequeño Marcelo, el hijo de la actriz.

En estas circunstancias, ella negó el noviazgo: “Yo sí estoy libre, pero yo ahorita quiero seguir libre. Gracias, pero quiero seguir libre…”, le dijo a Hoy. Por su parte, el intérprete también le brindó declaraciones al programa sobre el tema: “Duramos un mes en Acapulco y ahí empezaron las noticias… Como dice Michelle, también quiero estar solo…”, señaló.

Vale precisar que Novoa atravesaba el proceso de separación de Isabella Castillo, de la que se divorció en 2021. Sin embargo, con el tiempo, algunos gestos románticos que Michelle Renaud compartía en redes sociales, evidenciaban que estaba en pareja. Así, muchas personas especularon que su novio era Matías.

A finales de septiembre del 2022, él evitó dar mayores detalles al respecto: “No te puedo decir nada, ustedes no pueden interpretar si sí o no. Nada más te estoy diciendo que yo en mi vida estoy muy contento, estoy muy feliz, y sí, mi corazoncito está también muy contento, eso es lo más importante”, manifestó.

LA REVELACIÓN DEL ROMANCE DE MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA

Finalmente, ambos confirmaron su relación el 6 de octubre del 2022, cuando se publicó la portada de la revista ¡Hola! en donde la actriz mexicana y el artista chileno posaron juntos.

De acuerdo al medio, la relación entre las celebridades se consolidó en julio pasado. En ese sentido, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, apostarlo todo y soñar con aumentar la familia: “Nos gustaría ser padres juntos”, se lee en la publicación.

Matías Novoa también expresó cuál fue el momento exacto en el que se enamoró de su novia: “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”, reveló.

A través de las redes sociales, Michelle Renaud compartió la noticia con la siguiente descripción: “La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”.