Mientras que su expareja Michelle Renaud sigue haciendo su vida con Matías Novoa, lo mismo ocurre con Danilo Carrera, quien se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor gracias a una mujer que le robó el corazón y que lo hace muy feliz, aunque no sepamos de quién estamos hablando, al menos de momento.

Durante el mes de octubre de 2022, el artista ecuatoriano confirmó que está con novia, despertando el evidente interés de sus fanáticos en redes sociales y de la opinión pública por saber más detalles al respecto y, en especial, para saber de quién se trata con la finalidad de conocerla, pero todo hace entender que eso no sucederá muy pronto.

Como la mayoría se habrá dado cuenta, Danilo Carrera no ha publicado nada con su nueva novia y tampoco se les han visto juntos en alguna aparición pública o programa de televisión, por lo que su identidad en un completo misterio. Es por ello que ahora hablaremos de todo lo que se sabe de esta mujer que cautivó los sentimientos el actor de 33 años.

¿DANILO CARRERA ESTÁ ESCONDIENDO A SU NOVIA?

En un reciente encuentro con algunos medios de comunicación, Danilo Carrera respondió ciertas preguntas y, como era lógico, las principales giraron en torno a la nueva relación que tiene con una chica de la que no se sabe mucho. Es más, él mismo aseguró que sí la está escondiendo del mundo público.

De acuerdo a sus declaraciones, no la presenta a todos para evitar que su nuevo romance se exponga y prefiere que ello no suceda así porque quiere cuidar mucho esta nueva etapa de su vida.

“Sí la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí. Aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, enfatizó Carrera.

Danilo Carrera es ecuatoriano y tiene 33 años actualmente (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

LO QUE SE SABE DE LA NUEVA NOVIA DE DANILO CARRERA

Si bien no se tiene la identidad completa o el nombre de la nueva novia de Danilo Carrera, sí hay ciertos detalles que se conocen gracias a declaraciones propias que el actor ha dado a lo largo de los meses.

Por ejemplo, lo que nos queda claro es que no es una persona del medio público, sino todo lo contrario, así que es difícil que se le vea siendo protagonista de alguna noticia en los medios de comunicación.

Danilo Carrera también aseguró que es una persona que se dedica a la medicina y que es muy inteligente, al punto de manejar cinco idiomas a la perfección, toda una proeza que no cualquier persona podría cumplir.

Por último, comentó que no es mexicana, sorprendiendo a muchos, pues el abanico de opciones crece notablemente con esas revelación.

“Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, comentó al programa “Hoy” de Televisa en noviembre pasado.