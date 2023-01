Danilo Carrera ya tiene su primera meta de 2023 y es mudarse a Miami, Estados Unidos. El actor ecuatoriano le dirá adiós a México después de residir siete años en medio de telenovelas y grandes amores, como la relación que mantuvo con Michelle Renaud, la cual terminó en 2021. El famoso intérprete admitió que le cuesta dejar el país pero expresó sus razones detrás de la radical decisión en su vida.

Carrera manifestó que ha sido un proceso el hecho de decidir mudarse y todavía lo seguirá siendo hasta que pise suelo estadounidense. Porque no ha sido un paso sencillo en su vida: México se ha convertido en su hogar durante los últimos años.

“¿Te digo la verdad? Me está pegando muchísimo porque es mi casa, ha sido mi hogar los últimos siete años, desde 2015 que me mudé no me he ido. Me han tratado increíble, he tenido una carrera que ni siquiera yo podría imaginarme llegar a donde he llegado”, manifestó el actor en una rueda de prensa.

Las declaraciones, recogidas por Despierta América, también se convirtieron en un momento de agradecimiento por el apoyo detrás a su carrera. A pesar de lo bien que le va entre producciones televisivas, la celebridad optó por otro camino y un avión rumbo a Miami es su próximo destino.

Danilo Carrera en un vuelo de avión (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

¿POR QUÉ DANILO CARRERA SE VA DE MÉXICO PARA VIVIR EN MIAMI?

Danilo Carrera explicó que se va de México porque ya cree que lo ha hecho todo en dicho país. Manifestó que ha cumplido sus retos y que es momento de dar un nuevo paso en su vida al mudarse a Miami, Estados Unidos. Para el actor ecuatoriano, ha ganado todo lo que podía en cuanto a reconocimientos.

“Ya he hecho todo en México, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya he protagonizado, antagonizado, he estado en todas las horas. (...) Ya me gané todos los premios, ya fuimos número uno en Estados Unidos, en todo América Latina, ya hice conciertos con esa novela (”La doble vida de Estela Carrillo”)”, detalló el artista.

Aunque no explicó lo que hará específicamente en Miami, sí dijo que se dedicará a disfrutar la vida tras una ajetreada rutina de trabajo frente a las cámaras de televisión.

“Pues desde los 26 años, protagonizando a las 9 de la noche, llevándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años con 25 años de carrera y cobrando bien para irme de viaje, disfrutar la vida”, agregó el intérprete.

Carrera, que terminó su relación con Michelle Renaud en 2021, ya tenía planeado irse de México pero la telenovela “Amor invencible”, en el que compartió roles con Angelique Boyer y Juan Osorio, fue la razón para posponer la decisión que ya venía rondando su cabeza.

“Por ahora, la verdad que si no hubiera salido este proyecto con Juan Osorio y con Angelique Boyer, no estaría trabajando y me hubiera ido ya”, declaró a la prensa Danilo Carrera.

El actor también sorprendió a la prensa al contar otra de sus radicales decisiones en su vida, esta vez en el plano profesional.

Danilo Carrera mostrando sus lentes en las redes sociales (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

¿DANILO CARRERA SE RETIRA DE LAS TELENOVELAS PARA SIEMPRE?

Sí, al menos eso es lo que tiene en mente Danilo Carrera a sus 33 años. El actor manifestó que ha considerado la posibilidad de abandonar las telenovelas para siempre, ya que tiene la solvencia económica para retirarse y que lo haría en lo más alto tras su desempeño en México.

Dijo que si “Amor invencible” fuera su última novela, “me retiraría muy feliz, muy contento”. La vida de Carrera puede dar muchos giros y sus fans solo pueden esperar a ver cuáles son los caminos que tomará a partir de ahora tras dejar huella en la pantalla chica.