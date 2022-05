Desde inicios de abril, se ha hablado que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides podrían estar en una relación. A pesar de que los actores no lo han confirmado, se les ha visto muy cercanos, incluso conociendo a sus respectivos hijos. Por ello, los medios preguntaron al exnovio de la protagonista de “La herencia”, qué tenía que decir.

De acuerdo a la información publicada por TVNotas, la pareja lleva saliendo cuatro meses y ya llegaron a la etapa de planificar un futuro juntos. Osvaldo, quien actúa en “The good doctor”, es padre de dos niños, mientras que Michelle es mamá de Marcelo.

Hace unos días, la revista publicó unas fotos en las que aparecían bastante cariñosos en un parque, mientras sus hijos jugaban juntos. Después de esto, es casi imposible negar que no mantienen una relación.

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE DANILO

Este 20 de mayo, en una entrevista para el programa “Hoy”, Danilo Carrera admitió que sí sabía quién era el Osvaldo Benavides. Muchos esperaban que dijera que no lo conocía, pues esa había sido su posición cada vez que se le había preguntado sobre el tema anteriormente.

“Sí, es el ex de Esmeralda”, respondió el actor de 33 años haciendo referencia a la protagonista de “El color de la pasión”. “Y pues a quien sea que sea su pareja también le deseo lo mejor”.

El romance entre Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel (Foto: Osvaldo Benavides / Instagram)

No obstante, aunque admitió saber quién era él, dijo que no sabía si el rumor del romance era cierto, pues Michelle no lo ha confirmado.

“La verdad no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, primero dijeron que sí, después que no, no sé cuáles son las críticas”.

Finalmente, aseguró que no quería inmiscuirse en la vida de su expareja, pero que sea cual sea el caso, le “desea lo mejor”.

“Es algo que a mí ya no me incumbe, que no tiene nada que ver conmigo”, aseveró el protagonista de “Contigo sí”.

Cuando se le cuestionó sobre cuál pensaba iba a ser el pronóstico de esta nueva relación, el actor afirmó que lo importante era el amor.

“Las cosas desde el amor funcionan, si las haces desde el resentimiento, desde una molestia, pues no, entonces yo creo que ese es el secreto, hacer las cosas desde el amor”, señaló.

LA RELACIÓN QUE TUVO CON MICHELLE

Danilo Carrera conoció a la actriz mexicana cuando protagonizaron juntos la telenovela “Hijas de la luna” en el 2019. Poco tiempo después anunciaron que habían iniciado una relación. Solían asistir a diversos eventos públicos hasta que, a inicio del 2021, anunciaron que habían terminado.

Danilo Carrera y Michelle Renaud protagonizaron "Hijas de la Luna" (Foto: Televisa)

PRÓXIMOS PROYECTOS DEL ACTOR

Cuando estuvieron juntos, Danilo le había ofrecido a Michelle el protagónico de una película en la que estaba trabajando. Cuando se le preguntó al respecto en el programa “Hoy”, él dijo que el trato se mantiene en pie.

“Claro que sí, no tiene nada que ver con eso”, afirmó.

Asimismo, contó que está trabajando en dos historias más, donde hace de productor.

“Hay varios proyectos de eso, una ya está escrita y ya está avanzando, la otra que está escrita por mí hay que terminar varios planes de ruta”.

LA RUPTURA ENTRE ESMERALDA Y OSVALDO

A inicios de mayo, Michelle Renaud confesó que ha sido difícil enfrentarse a los rumores que la culpabilizan del término de la relación entre Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, dijo al programa Hoy

Osvaldo y Esmeralda se habían conocido en el 2017, durante la grabación de “La bella y las bestias”. Confirmaron su romance al año siguiente y, luego de terminar y volver en una ocasión, rompieron definitivamente en el 2021.