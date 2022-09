“La isla de las tentaciones 5” se lanzó el pasado miércoles 21 de septiembre. De esta manera, una de las parejas que más llamó la atención en el estreno del reality de Telecinco fue la conformada por Laura Casabela y Mario González.

Durante el primer capítulo del programa, vimos que todos los participantes se despedían de sus parejas. Sin embargo, ese no fue el caso de ellos: el joven madrileño optó por retirarse muy molesto. Su novia, por su parte, se quedó llorando en la playa.

Así, algunos espectadores se ha mostrado interesados en conocer mucho más acerca de estos jóvenes. Por ello, considerando que puedes acceder a la biografía de Gonzáles desde este enlace, a continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre su compañera.

En las siguientes líneas, descubre quién es Laura Casabela, una de las figuras de la quinta temporada del programa de Telecinco “La isla de las tentaciones”.

¿QUIÉN ES LAURA CASABELA?

Laura Casabela es una joven de 27 años de edad nacida en Alicante. Es reconocida, mayormente, por su participación en “Mujeres y Hombres y Viceversa”, show televisivo al que llegó en el 2020 como ‘pretendienta’ de Álvaro Domínguez.

Actualmente, vive en Madrid y se dedica a crear contenido en redes sociales. En ese sentido, su cuenta de Instagram supera los 26 mil seguidores y es donde difunde gran parte de su rutina diaria.

Respecto a su vida personal, mantuvo un romance con Dani García, uno de los solteros de “La isla de las tentaciones 2″ y actual concursante de “Pesadilla en El Paraíso”. También es la madre de un niño de 8 años, fruto de una relación anterior.

La joven sonriente en esta intantánea (Foto: Laura Casabela / Instagram)

Durante su presentación en “MyHyV”, dejó claro que era una mujer con mucho carácter y personalidad: “Soy muy mía y me cuesta bastante dejarme llevar. Por lo que he visto de ti, a priori, es que eres un chico que me genera mucha curiosidad y que tengo muchas ganas de conocerte”, le dijo a la persona que pretendía.

En ese entonces tenía 25 años, reveló que estudiaba fotografía y que trabajaba los fines de semana por la noche. Además, se mostró muy orgullosa de su faceta como madre: “Tengo lo más importante en mi vida y es que soy mamá”, afirmó.

DATOS PERSONALES DE LAURA CASABELA

Nombre: Laura Casabela

Ciudad de origen: Alicante, España

Ciudad de residencia: Madrid, España

Hijos: 1

Instagram: @lauracasabela

Tik Tok: lauracasabela

LAURA CASABELA EN “LA ISLA DE LAS TENTACIONES”

Laura Casabela llegó a “La isla de las tentaciones 5” junto a Mario González, su pareja desde hace un año y medio. Ambos tenían el objetivo de superar los celos y las inseguridades de su relación durante su estancia en el programa.

No obstante, han sido los protagonistas de los primeros roces en el show. Así, además de que no despedirse en el estreno del reality, un adelanto protagonizado por Mario ha despertado la curiosidad de parte del público.

Según El Gol Digital, en este avance se ve al joven madrileño muy enfadado luego de apreciar algunas imágenes desde una tablet. Evidentemente, los rumores apuntan a una posible infidelidad de su amada. Sin nada confirmado aún, las revelaciones seguro llegarán en los próximos episodios.

FOTOS DE LAURA CASABELA

Laura viste un corto vestido negro (Foto: Laura Casabela / Instagram)

La joven tiene 27 años y vive en Madrid (Foto: Laura Casabela / Instagram)