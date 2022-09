El pasado miércoles 21 de septiembre se estrenó la quinta temporada de “La isla de las tentaciones″. Esta nueva edición del exitoso reality de Telecinco tiene como conductora a Sandra Barneda, se desarrolla en República Dominicana y cuenta con una lista muy interesante de participantes.

De esta manera, una de las parejas que pondrá a prueba su amor es la conformada por Laura Casabela y Mario González. Mientras ella tiene experiencia en este tipo de programas, al haber sido parte de “Mujeres, hombres y viceversa”, su novio hace su primera gran aparición en pantallas.

¿Quieres saber más sobre él? A continuación, conoce quién es Mario González del programa de Telecinco “La isla de las tentaciones”. Descubre, así, los principales datos de su biografía.

¿QUIÉN ES MARIO GONZÁLEZ?

Mario González es un joven madrileño de 28 años de edad con un doble grado en ADE y Administración y Finanzas por la Universidad Europea. De acuerdo con ABC, trabaja como consejero delegado en una compañía del sector de la higiene dental.

Él es el padre de un niño de 4 años, fruto de una relación anterior con una joven llamada Sheila. A través de las fotografías que difunde en sus redes sociales, se muestra muy cercano a su pequeño.

Solo en su cuenta de Instagram, González supera los 9 mil seguidores. En su perfil, acostumbra exhibir parte de su rutina diaria, sus periodos de vacaciones y sus constantes viajes: ha visitado lugares como Ibiza, Praga, Lisboa, Bialystok y Torreón.

Actualmente, este aficionado al deporte es uno de los participantes de “La isla de las tentaciones 5″.

DATOS PERSONALES DE MARIO GONZÁLEZ

Nombre: Mario González

Ciudad de origen: Madrid, España

Edad: 28 años

Hijos: 1

Estudios: Universidad Europea

Instagram: @mariognzg

Tik tok: mariognzgr

MARIO GONZÁLEZ EN “LA ISLA DE LAS TENTACIONES 5″

Mario González llegó a “La isla de las tentaciones” junto a Laura Casabela, su pareja desde hace año y medio. Según Telecinco, sus problemas son los temores por sus respectivos pasados y la desconfianza.

Mientras Laura está segura de que Mario es el amor de su vida, necesita que él le demuestre lo mismo. Su novio, por otro lado, quiere que ella olvide los miedos y que disfruten de un futuro juntos.

Durante el primer capítulo del reality, los conflictos entre ambos se evidenciaron. Muy molesto, el madrileño se negó a despedirse de Casabela. A diferencia del resto de parejas, evitó darle un beso o un abrazo. Es más, le lanzó reproches y la dejó llorando en la playa.

Horas después, el concursante se mostró algo arrepentido de su actitud: “Yo ayer me fui bastante cabreado y triste, vi a una Laura que hacía tiempo que no veía, parecía que solo quería conflicto (...) Me arrepiento un poco de no haberme despedido de Laura. Tengo un poco de miedo de que vuelva a actuar por rencor después de esto”, afirmó.

FOTOS DE MARIO GONZÁLEZ

