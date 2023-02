La edición 2023 de “Supervivientes” está por comenzar y en esta ocasión ya no veremos un rostro al que nos habíamos acostumbrado, nos referimos a Lara Álvarez, quien será reemplazada por Laura Madrueño. Desde ahora, ella será la encargada de presentarnos lo que ocurre desde Cayos Cochinos en Honduras, además de presenciar en directo los enfrentamientos que se producirán durante la convivencia.

“Estoy ilusionada, feliz y expectante por ver qué me voy a encontrar en la isla. No me da miedo nada, tengo muchas ganas de este nuevo reto y estoy muy agradecida a la cadena por haberme dado esta oportunidad”, señaló la nueva presentadora del programa de Telecinco. Ante la expectativa de su presencia, te contamos quién es y lo que se sabe sobre ella; así que presta mucha atención.

La felicidad de la periodista por ser la nueva presentadora de "Supervivientes" (Foto: Laura Madrueño / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE LAURA MADRUEÑO

Nombre completo: Laura Madrueño

Laura Madrueño Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 5 de marzo

5 de marzo Año de nacimiento: 1986

1986 Edad: 36 años

36 años Instagram: @laura_madrueno

@laura_madrueno Twitter: @laura_madrueno

@laura_madrueno Facebook: @lauramadruenooficial

2. ¿QUIÉN ES LAURA MADRUEÑO?

Laura Madrueño es periodista y se convirtió en la nueva presentadora de “Supervivientes 2023″. Antes de formar parte del reality estuvo vinculada a Mediaset principalmente como encargada de los espacios meteorológicos.

La comunicadora ama el medio ambiente, en especial todo lo relacionado al mundo marino (Foto: Laura Madrueño / Instagram)

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

La nueva presentadora de “Supervivientes 2023″ estudió en la universidad y se licenció en Comunicación Audiovisual.

4. SU TRABAJO EN TELEVISIÓN

En 2014 comenzó a trabajar en Telecinco como redactora en los informativos, debido a su buen desempeñó se convirtió en uno de los rostros más conocidos de “El Tiempo” de Mediaset, por ello su trabajo se ha ligado más al lado noticioso, pero ahora dará un giro radical a su carrera.

Ella destaca en diversas facetas, pues también es escritora (Foto: Laura Madrueño / Instagram)

5. COLABORÓ CON PROGRAMAS TELEVISIVOS

Madrueño ha colaborado en los espacios televisivos “El programa de Ana Rosa” y “Sálvame”.

6. AMANTE DEL MUNDO MARINO

A Laura Madrueño le encanta el mundo marino, tanto así que es cofundadora de la productora We Are Water Films, con el que hace reportajes y documentales submarinos.

7. PUBLICÓ UN LIBRO

En 2021, la española publicó su primer libro “Somos agua” con el que nos ofrece una imprescindible lección de amor a la naturaleza y una reflexión sobre la necesidad de protegernos preservando nuestros océanos.

Su carisma la han hecho un rostro muy querido en el público (Foto: Laura Madrueño / Instagram)

8. DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE

Destaca por tener un alto grado de conciencia ecológica y cuidado del medio ambiente, tal como lo muestra en sus redes sociales, donde presenta productos que no contaminen la naturaleza.

9. ¿LAURA MADRUEÑO TIENE PAREJA?

Laura Madrueño sí tiene pareja. Ella está casada con el arquitecto Álvaro Puerto desde junio de 2022. Su boda fue en altamar sobre las aguas de Formentera.

El día que se casó en altamar (Foto: Laura Madrueño / Instagram)

10. EL MAYOR DE MIEDO DE ESTAR EN “SUPERVIVIENTES 2023″

La periodista reveló que su mayor miedo de ingresar a “Supervivientes” es la adaptación. “Venimos ahora del más crudo invierno aquí y vamos a trabajar allí en los meses más cálidos y más húmedos, que no solo va a ser difícil para los supervivientes, sino para todo el equipo. Los días de gala son jornadas muy largas, con lo cual supongo que me costará un poco adaptarme a eso. Pero bueno, como tengo también el bagaje de los documentales, espero adaptarme rápido”, indicó a El Mundo.