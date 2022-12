Luego de once años, Telecinco apostó por una nueva temporada de “Pesadilla en el paraíso”, el reality español basado en “La granja” y que reúne a polémicos y populares concursantes, entre los que destaca Marina Ruiz, Alyson Eckmann o Daniela Requena.

Pese al accidentado inicio del reality, que llegó a ser movido de horario ante el estreno de “Joaquín, el novato”, ha logrado salir a flote gracias, entre muchos motivos, por el carisma de su conductora, Lara Álvarez, quien es una de las figuras más reconocidas de Mediaset.

Y es que hace unos días, la conductora de 36 años anunció que, por primera vez en siete años, no presentará “Supervivientes”, uno de sus más importantes programas junto a “La isla de las tentaciones”.

Carlos Sobera y Lara Álvarez son los conductores de "Pesadilla en el paraíso", el reality de Telecinco (Foto: Mediaset)

LARA ÁLVAREZ Y LOS MOTIVOS DE SU SOLTERÍA

Hace unos días, la presentadora conversó con El Mundo y reveló varios detalles de sus futuros proyectos, además de referirse a su estado sentimental, admitiendo que ha aprendido a vivir en soledad, pues “ligar es muy difícil”.

Como se recuerda, la conductora del programa de Telecinco ha protagonizado romances con el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, o el jugador del París Saint-Germain, Sergio Ramos, aunque en la actualidad se encuentra soltera.

“Tengo una vida que adoro, aunque ha supuesto soledad en muchas ocasiones. Ahora todo está armonizado: mi familia se encuentra bien, tengo una relación fantástica con mi hermano, dos perros maravillosos y un hogar al que puedo llamar mi casa”, indicó la gijonesa.

Sin embargo, Lara es consciente que acostumbrarse a la soledad también es peligroso, pues puede suponer trabas al tratar a las personas.

“Aprender a estar solo puede ser peligroso, porque le coges cierto gusto y luego resulta muy difícil amoldarte a otra persona”, añadió.

Pese a esto, la conductora aseguró que para superar la soledad, “tiene que llegar alguien que esté en el mismo punto y que se sienta completo individualmente para poder crear juntos. No hay que ir pensando en encontrar en el otro lo que te falta a ti”.

Además de "Pesadilla en el paraíso", Lara Álvarez es reconocida por su aparición en "Problemas en el paraíso" (Foto: Laruka / Instagram)

Del mismo modo, otro factor que ha contribuido a su prolongada soltería han sido sus compromisos con “Supervivientes”, un programa que se graba lejos de España, obligándola a aviajar constantemente.

“Viajar permanentemente no facilita la estabilidad. Pero todo esto también me ha ayudado a trabajar mucho en mí misma y a entender bien cuáles son las prioridades en mi vida. Hasta ahora una de ellas ha sido mi trabajo y, aunque no se haya podido dar la parte emocional de otra forma, me ha ayudado a sentar mis propias bases”, reflexionó.