La tercera temporada de “La casa de los famosos” se llena de belleza y glamur, pues entre las participantes que compiten por llevarse el premio mayor se encuentra una reina, nos referimos a Madison Anderson, quien participó en Miss Universo 2019.

Asegura que vivir con ella es muy fácil, ya que sabe cocinar, aunque no a un nivel profesional, pero se defiende. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que Mag te lo cuenta a continuación.

Madison Anderson forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE MADISON ANDERSON

Nombre completo: Madison Anderson Berríos

Madison Anderson Berríos Lugar de nacimiento: Arizona, Estados Unidos

Arizona, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense y puertorriqueña

Estadounidense y puertorriqueña Cumpleaños: 10 de noviembre

10 de noviembre Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 27 años

27 años Estatura: 1.78 m

1.78 m Instagram: @madisonandersonberrios

Su belleza ha robado suspiros a miles de seguidores (Foto: Madison Anderson / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES MADISON ANDERSON?

Madison Anderson es una modelo, actriz, influencer y cantante, más conocida por haber sido la primera finalista del Miss Universo 2019 representando a Puerto Rico.

3. SU FAMILIA

El padre de Madison es el estadounidense Adam Anderson y su madre es la puertorriqueña Belinda Berríos.

4. PRIMEROS AÑOS Y ADOLESCENCIA

Cuando Madison Anderson tenía solamente tres meses de vida, su familia se mudó a Orlando, Florida, donde creció. Se graduó de la escuela secundaria Dr. Phillips.

Aquí luciendo un look muy natural (Foto: Madison Anderson / Instagram)

5. ¿QUÉ ESTUDIÓ MADISON ANDERSON?

Al culminar la secundara, la reina de belleza estudió Diseño de Moda y Textiles en el Fashion Institute of Technology en Nueva York, luego siguió Marketing y Relaciones Públicas.

6. SU PASO POR LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Madison Anderson comenzó en los certámenes de belleza desde que era adolescente. Fue así que logra ubicarse como la cuarta finalista en Miss Florida Teen USA 2014.

Cuando gana el derecho de representar a Puerto Rico en la competencia Top Model of the World 2015, logra ubicarse como cuarta finalista. Al año siguiente, es coronada Miss Grand Puerto Rico 2016, por lo que participa en Miss Grand International 2016, donde termina siendo la tercera finalista.

Compite en Miss Florida USA 2019 y queda como la primera finalista, por lo que retorna a la competencia Miss Universe Puerto Rico 2019, representando al municipio de Toa Baja, y gana el certamen. Fue así que representa a dicho país en Miss Universe 2019, terminando como la primera finalista.

Cuando la joven fue coronada Miss Universo Puerto Rico (Foto: Madison Anderson / Instagram)

7. AYUDA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

De acuerdo con su biografía de MissUniverse, Madison Anderson trabaja con varias organizaciones que brindan ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Asimismo, visita a pacientes con cáncer en el Hospital de Niños y Mujeres San Jorge y la Fundación CAP para brindarles apoyo, no solo ello, pues va a escuelas para hablar sobre el bullying.

8. ¿QUÉ LE GUSTA A MADISON ANDERSON?

La participante de “La casa de los famosos 3″ reveló que le gusta cantar, en especial los géneros pop urbano y balada.

9. ¿MADISON ANDERSON TIENE PAREJA?

Debido a que mantiene su vida privada en reserva, se desconoce si Madison Anderson tiene pareja actualmente, pero de lo que estamos seguros es que más de uno ya quisiera conquistarla.

10. CUANDO FUE CUESTIONADA EN PUERTO RICO POR NO HABLAR ESPAÑOL

Debido a que su idioma nativo es el inglés, en Puerto Rico la criticaron duramente por no hablar fluidamente el español, y más porque iba a representarlos en un certamen internacional de belleza. “Definitivamente tener que aprender el idioma en tan poco tiempo fue un gran reto. Sentí mucha presión y fue difícil aprender español porque sé cómo se puede expresar en inglés y quiero decir lo mismo en español. Aprendí que la paciencia es clave para esto”, contó en entrevista a Hola! en noviembre de 2019.