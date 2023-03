Con más de dos meses desde su estreno, la tercera temporada de “La casa de los famosos” ha dejado curiosos momentos que han impactado en los seguidores del reality de Telemundo.

Momentos como el intercambio de Dania Méndez a “Big Brother Brasil”, la renuncia de tres integrantes del reality o las polémicas entre los concursantes han causado revuelo y aumentado el interés del público.

Sin embargo, esto también podría jugarle en contra a algunos participantes, esto debido a la reacción del público en redes sociales ante la actuación de las celebs de Estados Unidos.

Madison Anderson es una de las participantes de "La Casa de los Famosos" (Foto: Telemundo)

MADISON ANDERSON EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”

El pasado martes, Madison Anderson hizo una dura confesión sobre su estadía en el reality y lo complicado que es pasarla lejos de sus amigos y familiares.

“Estar aquí en esta casa no es fácil, no tenemos televisión, no tenemos nuestros teléfonos, no podemos salir, entonces estamos con nuestros pensamientos todo el día todos los días”, comentó la ex Miss Puerto Rico.

De acuerdo con la modelo, cuenta las horas para ver y abrazar a su familia y a su novio, llamado Conn Davis, quien ha preferido mantenerse al margen de la participación de la boricua.

“De verdad me hace falta mucho mi familia, hablar con ellos, sus consejos…”, añadió.

Cabe destacar que la primera finalista de Miss Universo tenía tan solo tres meses de relación cuando decidió ingresar al reality de Telemundo.

La modelo es una de las favoritas para ganar "La Casa de los Famosos 3" (Madison Anderson Berrios / Facebook)

EL NOVIO DE MADISON ANDERSON ELIMINA SUS FOTOS

En más de una ocasión, los seguidores del reality se han involucrado en el programa de diversas maneras, aunque en ocasiones estas no sean positivas, como la vez que denunciaron fraude y despertaron la reacción de Alicia Machado o los mensajes tóxicos contra Con Davis.

A través de sus redes sociales, el empresario estadounidense anunció que tomó una drástica decisión debido al acoso de algunos seguidores del programa, que llegaron a enviarle mensajes privados.

Fue así como Conn eliminó todas las fotos en las que aparecía con Madison, además de limitar los comentarios en sus publicaciones.

“Yo apoyo a Madison, pero yo estoy cerrando mis redes sociales porque estoy harto de tener docenas de mensajes como este por día durante 11 semanas”, explicó junto a una captura de pantalla que exhibe un comentario malintencionado de un seguidor.

En la imagen, el usuario muestra a José Rodríguez y Madison, indicando que “honestamente, estos duran más tiempo saliendo”.

Los comentarios no cayeron bien en el empresario, quien pidió que “dejen de empezar rumores y atacar a la gente”.

“Es repugnante. Ella merece el apoyo total. Yo nunca quise estar en un reality show, ella sí. Ese es su sueño, yo tengo un negocio que manejar. Déjenme en paz”, sentenció.