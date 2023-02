Luego del éxito de la primera y segunda entrega de “La Casa de los Famosos”, que vieron coronarse a Alicia Machado e Ivonne Montero como las ganadoras, Telemundo no dudó en estrenar la tercera temporada del polémico reality.

Si bien cuenta con candidatos fuertes, la nueva entrega ha tenido dos participantes que optaron por abandonar, siendo la primera Monique Sánchez, quien renunció al reality a los pocos días de competencia, mientras que Aristeo Cázares, el ganador de “Exatlón México”, expresó “motivos personales”.

Dentro de las concursantes eliminadas, una de las que mayor sorpresa causó fue Liliana Rodríguez, quien se perfilaba como una de las favoritas debido a su gran carisma y su actitud fuerte.

La actriz venezolana es participante de "La casa de los famosos 3" (Foto: Liliana Rodríguez / Facebook)

LA ELIMINACIÓN DE LILIANA RODRÍGUEZ

La celeb fue eliminada en la segunda semana de “La casa de los famosos”, etapa a la que llegó tras ser nominada en la primera sentencia con Raúl García, Pepe Gámez, José Rodríguez y Madison Anderson.

Con tan solo el 18% de los votos, la venezolana, que admitió haber tenido problemas con el alcohol, abandonó la casa asegurando que fue la voluntad de Dios, al que “se le dio la gana de sacarme a la segunda semana y lo asumo como tal”.

“Tengo que darle gracias a Dios por todo lo que pasa en mi vida. Pasaron cosas maravillosas, extraordinarias en esa casa en esas dos semanas en las que estuve ahí”, indicó.

Liliana Rodríguez fue la segunda eliminada de "La Casa de los Famosos" (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

LA CRÍTICA DE LILIANA RODRÍGUEZ A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Hace unos días, la hija de “El Puma” rompió su silencio y reveló los motivos por los que pese a asistir a varios programas de Telemundo, no ha asistido a las galas de LCDLF, algo que aseguró que es por decisión propia.

“Mi vida no la decide ni Endemol, ni Telemundo, ni nadie, la decide Dios nada más”, indicó durante una transmisión en vivo en Instagram.

“No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el porqué, porque Dios está en control de todo... Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera. En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad”, añadió.

Del mismo modo, la presentadora indicó que pese a su corta estancia, se enteró de un rumor de lo que podría ocurrir en la semana 8 del programa, pero que se reservará la primicia y que, de confirmarse, volverá para revelar si era cierto o no.

“Estoy en realidad más dentro de LCDLF que fuera, no les puedo decir más, pero pase lo que pase, vamos de la mano de Dios y juntos adelante. Adelanto una cosita. Metieron gente para armar conflicto porque había demasiada paz y demasiada armonía”, explicó.