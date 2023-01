La tercera temporada del reality “La casa de los famosos” nos ha dejado bastante polémica entre sus protagonistas estos últimos días. Ahora, resulta que Monique Sánchez, una de las nuevas estelares del show, anunció su decisión de abandonar el concurso de manera voluntaria y decirle adiós al ‘millonario’ premio.

Han pasado apenas unos días del inicio de la temporada 3 de “La casa de los famosos” y Monique Sánchez ya le tuvo que decir adiós al mencionado programa. Y es que en medio de lágrimas y unas sentidas palabras hacia sus compañeros, la modelo de 24 años se despidió del reality más popular del momento y los 4 millones de pesos que otorga el concurso como premio.

Por medio de Instagram, Telemundo comunicó la salida de Monique Sánchez (Foto: Telemundo / Instagram)

Tras su salida, Sánchez se convirtió en la segunda integrante en dejar el programa de Telemundo, pues recordemos que el actor Jonathan Islas fue eliminado por la nominación de otros participantes y el voto decisivo del público en general.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ MONIQUE SÁNCHEZ A “LCDLF 3″?

A manera de explicación, Monique Sánchez aclaró ante sus compañeros que venía padeciendo un fuerte cuadro de estrés dentro de la convivencia que la estaban afectando mucho, por lo que decidió decirle adiós a la tercera temporada del reality de manera tajante.

“Creo que la falta de madurez que uno no sabe que viene con cosas buenas y malas, pero creo que la más afectada en este momento voy a ser yo. A mí no me sale reír cuando no me apetece sonreírte, no me gustaría que la gente viera un lado feo porque no es lo que soy, la gente no me conoce y no me gustaría que fuera así”, enfatizó la modelo de 24 años.

La modelo de 24 años es una gran amante de las redes sociales (Foto: Monique Sánchez / Instagram)

Asimismo, la puertorriqueña aseveró que sus ánimos se han ido mermando en estos días, por los que no puede descuidar su salud mental al sentirse encerrada. “Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas, siento que el brillo que tenía se va opacando (…) A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”.

Eso sí, tras dejar la casa y la convivencia, la también influencer expresó su molestia consigo misma al no poder soportar la presión de su debut televisivo, además de revelar que no existió algún conflicto con sus compañeros dentro de la vivienda.

Cabe mencionar que, durante toda la polémica sobre la decisión de Monique, pudimos presenciar otra bomba: Rey Grupero y Raúl lograron enfrentarse verbalmente y sin tregua alguna , por lo que podremos ver a ambos protagonizando una acalorada discusión durante la gala de mañana en vivo.

¿QUIÉN ES MONIQUE SÁNCHEZ?

Con apenas 24 años de edad, Monique logró entrar a “La casa de los famosos 3″ en representación del público y los fanáticos del programa. Su ingresó se dio el 9 de enero, y durante varios días compitió de manera directa con otros concursantes para poder alcanzar un sitio a lado de sus estrellas favoritas.

La puertorriqueña entró como una de las participantes en representación del público (Foto: Monique Sánchez / Instagram)

Nacida en Puerto Rico, la bella Monique manifestó durante el reality que, además de ser modelo, también era su debut en la pantalla chica. Asimismo, contó que trabajó como gerente de una conocida línea gastronómica en Estados Unidos, aunque no brindó muchos detalles al respecto.

Siempre suele publicar contenido deportivo en su Instagram para sus casi 100 mil seguidores, por lo que no es novedad ver contenido de yoga, ejercicios, meditación, gimnasio, entre otras tantas rutinas. Algo que salta a la vista gracias a su aspecto atlético y su figura de modelo.

Siempre va al gimnasio para mantener su figura (Foto: Monique Sánchez / Instagram)

Para alegría de sus seguidores, Monique se encuentra soltera, aunque dejó en claro que no entró al reality para buscar pareja o algo por el estilo, pues siempre se ha manejado de manera independiente en toda faceta.