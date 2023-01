Dania Méndez está aprovechando al máximo su estadía en “La casa de los famosos”, junto al resto de habitantes de la tercera temporada. Si bien, ella se ha calificado como una mujer de carácter fuerte y está segura de llegar a la final, muchos televidentes, además de querer saber todo sobre la ex Acapulco Shore, buscan conocer quién es su novio.

Y no es para menos; ya que, al ser una mujer muy atractiva, con una figura espectacular y rostro hermoso, los pretendientes no deben faltarle; es más, aseguran que tendría a alguien extrañándola fuera del reality.

Si también te está preguntando la identidad de la persona que ha robado su corazón, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Una mirada radiante que combina con su vestido color naranja (Foto: Dania Méndez / Instagram)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE DANIA MÉNDEZ?

Dania Méndez no tiene pareja en la actualidad, por lo que se encuentra disfrutando de la convivencia con el resto de los competidores en la casa más famosa de la televisión.

Aunque no ha dicho que espera encontrar dentro del reality al amor de su vida, lo cierto, es que viene divirtiéndose al máximo y haciéndole frente a las cosas que no le agradan.

“Soy explosiva y cuando me buscan, me encuentran. Yo no me meto con nadie, ellos son los que se meten conmigo, por eso siempre traigo un cuchillo entre los dientes”, ya había advirtió en su video de presentación.

¿CÓMO ES EL TIPO DE HOMBRES QUE LE GUSTAN?

La participante del programa de Telemundo reveló que no tiene un tipo de hombre específico, pues un día puede gustarle un empresario, al otro un reguetonero o quién sabe alguien de “La casa de los famosos 3″.

A la joven le encanta lucir su figura con atuendos que resaltan sus atributos (Foto: Dania Méndez / Instagram)

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE DANIA MÉNDEZ?

Si bien, Dania Méndez ha tenido varias parejas, las más conocidas son:

LORDUY

En 2019, Dania Méndez tuvo un romance con Lorduy, integrante de Piso 21. Ella estaba muy enamorada del artista, a quien le dedicaba frases cariñosas en sus redes sociales. La relación terminó a fines de 2021, aparentemente por una infidelidad del cantante urbano.

JEY

Cuando estuvo en “Acapulco shore”, tuvo un breve romance con Jey, otro de los competidores.