Dania Méndez sí que entró con toda la actitud a la tercera temporada de “La casa de los famosos″, de la que asegura será la ganadora. Al igual que muchas habitantes del reality, ella también destaca por tener un carácter muy fuerte.

“Soy explosiva y cuando me buscan, me encuentran. Yo no me meto con nadie, ellos son los que se meten conmigo, por eso siempre traigo un cuchillo entre los dientes”, advirtió en su video de presentación.

Si todavía no conoces quién es, no te preocupes que Mag te cuenta lo que se sabe sobre esta competidora que está dispuesta a todo para salir victoriosa.

Dania Méndez forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE DANIA MÉNDEZ

Nombre completo: Dania Méndez

Dania Méndez Lugar de nacimiento: Jalisco

Jalisco Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 6 de febrero

6 de febrero Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 30 años

30 años Instagram: @dania.mndz

@dania.mndz TikTok: @daniamdz

2. ¿QUIÉN ES DANIA MÉNDEZ?

Dania Méndez es una influencer que se hizo conocida por participar en “Acapulco Shore”, temporada 6 y 7. Ahora esta figura pública forma parte de “La casa de los famosos 3″.

Una mirada radiante que combina con su vestido color naranja (Foto: Dania Méndez / Instagram)

3. ES MODELO Y COORDINA EVENTOS

La joven se dedica al mundo del modelaje, faceta que se puede apreciar en sus redes sociales, donde sube varias fotografías. No solo eso, pues también se dedica a la coordinación de eventos.

4. SU PASO POR “ACAPULCO SHORE”

Ella se hizo conocida cuando fue presentada en la temporada 6 (2019) como parte de reparto de “Acapulco Shore”. Ella llegó al reality gracias a Brenda Zambrano, quien conversó con la producción para que la tomen en cuenta, aunque fue gracias a su forma de ser que la llevó a quedarse.

Su paso por el programa de MTV estuvo envuelto en la polémica tras haber sido arrastrada por el suelo por Jawy Méndez, quien se metió en el lío que tenía su entonces novia Manelyk González con la muchacha. Esta situación fue duramente cuestionada por los televidentes.

A la joven le encanta lucir su figura con atuendos que resaltan sus atributos (Foto: Dania Méndez / Instagram)

5. UNA ESTRELLA DE TIKTOK

Solamente en su cuenta de TikTok, Dania Méndez tiene más de cuatro millones de seguidores que le dan “me gusta” a las publicaciones que sube, ya sea parodiando, modelando, luciendo prendas que resaltan su figura y más.

6. ¿CÓMO SE CONSIDERA DANIA MÉNDEZ?

Dania Méndez se considera una mujer espontánea, divertida, intrépida y buena amiga, pero si la hacen enojar es muy explosiva.

"Una egipcia improvisada con foto improvisada después de la fiesta", escribió el 30 de octubre de 2022 (Foto: Dania Méndez / Instagram)

7. TRABAJA HACE AÑOS

La influencer fue clara en el video de presentación del programa de Telemundo al señalar que es el pilar de su familia desde hace más de 15 años y sabe lo que es salir desde abajo.

8. ¿DANIA MÉNDEZ TIENE PAREJA?

No, actualmente Dania Méndez no tiene pareja y se encuentra disfrutando de su soltería en el reality de Telemundo.

Aprovechando cualquier ocasión para tomarse un selfie (Foto: Dania Méndez / Instagram)

9. ¿CÓMO ES SU TIPO DE HOMBRE?

Dania reveló que no tiene un tipo de hombre específico, pues un día pueden ser empresarios, al otro reguetoneros o alguien de la propia casa más famosa de la televisión.

10. ¿QUIÉNES HAN SIDO SUS PAREJAS?

En 2019, Dania Méndez tuvo un romance con Lorduy, integrante de Piso 21. Ella estaba muy enamorada del artista, a quien le dedicaba frases cariñosas en sus redes sociales. La relación terminó a fines de 2021, aparentemente por una infidelidad del cantante urbano.

Cuando estuvo en “Acapulco shore”, tuvo un breve romance con Jey, otro de los competidores.