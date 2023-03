Aunque actualmente Dania Méndez tiene una relación con Arturo Carmona, quien su compañero en “La casa de los famosos 3″, muchos recuerdan el romance que tuvo la joven con Lordy, integrante de Piso 21, con el que terminó a fines de 2021. Aunque en aquel entonces ella evitó pronunciarse, durante su paso por el famoso reality de Telemundo no dudó en contar el motivo de la ruptura.

Como se recuerda, la modelo comenzó a salir con el cantante urbano en 2019, año en el que se mostraban muy enamorados, incluso ella no dudaba en dedicarle frases cariñosas en sus redes sociales; sin embargo, de un momento a otro todo llegó a su fin en 2021. La también influencer prefirió guardar silencio sobre los motivos de su separación, aunque ya se especulaba que él le había sido infiel.

La modelo reveló por fin el motivo que llevó al fin de su noviazgo con Lorduy (Foto: Dania Méndez / Instagram)

EL VERDADERO MOTIVO DEL FIN DEL NOVIAZGO DE DANIA MÉNDEZ Y LORDUY

Dania Méndez no aguantó más y reveló que el verdadero motivo de su ruptura con Lorduy fue una infidelidad que ella misma descubrió tras ver unos mensajes en el Apple Watch que le había regalado. “Cuando yo me entero fue porque lo vi todo. Vi cómo se decían: ‘Paso por ti mamacita, todo muy rico’ (…). En ese momento yo dije: ‘¿Qué?’”, le contó a Nicole Chávez los primeros días que llegó al programa.

Incluso, él le había enviado un mensaje que borró de inmediato, el cual decía: “Ya llegué”, pero con el fin de evitar que la ex Acapulco Shore sospechara algo le envió otro texto informándole que había terminado de jugar, pero lejos de creer en su pareja, la joven empezó a dudar y al revisar el reloj inteligente que le había regalado descubrió toda la verdad: llamaba “reina” a otra mujer tal como lo hacía con ella.

Unos mensajes que descubrió en el reloj inteligente que ella misma le había regalado hicieron que se dé cuenta del engaño (Foto: Dania Méndez / Instagram)

LA FAMILIA DEL LORDUY SABÍA DE LA INFIDELIDAD

Pero eso no quedaba ahí, ya que la familia del cantante urbano sabía que estaba saliendo con otra chica pese a tener pareja. La modelo relató que al estar muy enamorada dejó todo y se mudó a Colombia con su amado, pero jamás imaginó que todos le iba a ocultar la doble vida que tenía su novio.

Según narró, el integrante de Piso 21 no tuvo ningún reparo en llevar también a su conquista a su casa, algo que no comprendía Méndez, pues pensaba que la familia iba a rechazarla, pero no fue así, algo que la indignó.

“La amante está en su casa, con su familia, a mí eso se me hace como una burla”, precisó muy molesta.

¿QUIÉN ES LA MUJER CON LA QUE LORDUY LE FUE INFIEL A DANIA MÉNDEZ?

El año pasado, Lorduy oficializó como su pareja a la diseñadora Mafer Jaime, quien fue señalada por la misma Dania Méndez como la responsable de la ruptura de su relación.

Cuando le escribieron en sus redes sociales: “No puede ser, Mafer no pudo haber sido la amante”, la influencer contestó: “Tengo las pruebas”.

"Buenos días", escribió en el post de esta imagen que subió el 16 de febrero de 2023 (Foto: Mafer Jaime / Instagram)

¿QUÉ DIJO LORDUY SOBRE LA ACUSACIÓN DE DANIA MÉNDEZ DE HABERLE SIDO INFIEL?

Ni bien Dania Méndez reveló que la infidelidad del artista urbano la llevó a terminar su relación, el cantante no dudó en responderle y justificó la razón de su accionar.

“Tuvo que esperar a un fkn reality pa’ hacer show. Me vale una verg*, yo sigo en lo mío, enfocado en lo realmente importante. ¡Las relaciones a distancia no van! Se los digo por experiencia. ¡Ah! Y nadie es de palo”, escribió Lorduy.