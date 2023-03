“Una aventura inédita que obviamente dará mucho de qué hablar”, con estas palabras el conductor de “La casa de los famosos”, Héctor Sandarti, anunciaba la partida de Dania Méndez a “Big Brother Brasil” como parte de un intercambio entre participantes del programa de Telemundo y el reality sudamericano; y vaya que no se equivocó, ya que ni bien llegó la joven, el 15 de marzo de 2023, se convirtió en el centro de atención por el escándalo que se armó y en los que estuvieron involucrados Antonio Carlos Junior y MC Guimê.

En los siguientes párrafos, MAG te cuenta lo que sucedió entre la ex Acapulco Shore y el luchador brasileño, así como el cantante carioca. Cabe señalar que, ante los sucesos registrados, desde el BBB se disculparon por el comportamiento de sus integrantes.

Como se recuerda, el momento que la jefa informó a la influencer que formaba parte de un intercambio internacional, ella no podía creerlo, de inmediato le vendaron los ojos y fue trasladada a su nuevo hogar. “Feliz, muy contenta, me recibieron muy bien. Estoy conociendo a uno por uno poco a poco, pero el recibimiento que tengo ahora, el cariño, de verdad se siente muy bonito. Nunca me lo esperé. Sigo en shock”, señalaba cuando se comunicó en vivo con “La casa de los famosos” antes de que su presencia levantara una gran polvareda.

La mexicana es parte del intercambio internacional que realizó "La casa de los famosos" con "Big Brother Brasil" (Foto: Dania Méndez / Instagram)

UNA POLÉMICA FIESTA

En menos de 24 horas, Dania Méndez se convirtió en el centro de la polémica tras su llegada a “Big Brother Brasil”, reality en el que justo se celebraba la fiesta de cumpleaños de Antonio Carlos Junior, también conocido como “Sapatito”, donde el baile, diversión y sobre todo alcohol no faltaron. Todo marchaba bien entre los participantes que no dudaron en recibir con los brazos abiertos a la mexicana, quien pese a no hablar portugués, se entendió muy bien con todos, aunque era ayudada por otro competidor que habla español.

Copas iban y venían, la noche era perfecta para conocerse y saber más de la nueva habitante de esta casa, que tiene el mismo formato del programa de Telemundo, aunque con algunas diferencias; sin embargo, el exceso de licor hizo que dos de los concursantes tuvieran comportamientos inadecuados con la influencer.

La mexicana no solo roba suspiros en los realities, también en el público (Foto: @kevinachuteguiphotos / Instagram)

ANTONIO CARLOS JUNIOR LE ROBÓ UN BESO A DANIA MÉNDEZ

Dania Méndez estaba feliz de haber llegado a “Big Brother Brasil” y mientras brindaba con sus nuevos compañeros, el alcohol empezó a hacer efecto en varios, incluyendo a ella, quien estaba muy desinhibida. Lo mismo pasó con Antonio Carlos Junior, también conocido como “Sapatito”, un luchador de la UFC, que ni bien la vio quedó cautivado con su belleza.

Ambos bailaron en la fiesta y después que terminó todo, las cámaras nos mostraron a los dos con mucha complicidad en una de las habitaciones, donde él le habría robado un beso. “El whisky te hace besar mexicanas”, le dijo ella, a lo que Sapatito indicó que era la primera mexicana que besaba, algo que Dania también aseguró, aunque su nuevo amigo se lo había robado: “Este niño es tremendo”, manifestó.

Debido a que esto ocurrió con Méndez con muchas copas de alcohol encima, la gente comenzó a cuestionar al luchador, a quien acusaron de sobrepasarse con ella. Comportamiento por el que pidieron disculpas a nombre de él en sus redes sociales. “Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y a su familia por los acontecimientos. Cuando salga y vea estás imágenes, él necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar”, escribieron en un comunicado.

Sapatito y Dania Méndez tras la fiesta donde hubo exceso de alcohol (Foto: Big Brother Brasil)

MC GUIMÊ PASÓ SU MANO SOBRE EL TRASERO DE DANIA MÉNDEZ

Otro momento, quizá más polémico, fue cuando MC Guimê le tocó la parte trasera a Dania Méndez en plena reunión. No fue una, sino varias veces que pasó su mano hasta que ella al percatarse del hecho hizo que la retirara y él la abrazó.

También de parte del equipo del cantante brasileño sacaron un comunicado en sus redes sociales pidiendo disculpas por lo sucedido, asimismo se dirigieron a la pareja del artista. “Como todos ustedes, vimos y lamentamos los episodios que involucraron al MC Guimê en la última fiesta dentro del Gran Hermano Brasil. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas”.

“Guimê terminó por excederse en la bebida, lo que lo hizo cruzar la línea a veces. Sabemos que no hay excusa, esperamos que pueda y entienda sus errores y actitudes cuando esté aquí. Asumimos el compromiso de que cuando Guimê salga del programa, verá todas las imágenes y, sobre todo, comprenderá la gravedad de lo sucedido, pedirá disculpas directamente a los necesitados y revisará todo el comportamiento de ayer [15 de marzo]”, añadieron.

La esposa del artista, Lexa, también se pronunció. “Todos los que me siguen en Instagram han visto toda mi dedicación para ver brillar a Guime (…). Duele demasiado. Estoy destruida, herida y no tengo fuerzas para nada. Ya no veré el programa y me quito completamente de este escenario. Gracias por el cariño de todos, pero ahora es el momento de cuidarme”, manifestó la también cantante y conductora de televisión.

El momento en el que MC Guimê realiza tocamientos a Dania Méndez (Foto: Big Brother Brasil)

¿QUÉ DIJO DANIA MÉNDEZ SOBRE LO ACONTECIDO?

Al día siguiente de la reunión, Dania Méndez recibió la llamada de la Jefa desde “La casa de los famosos”, quien le preguntó cómo se encontraba tras la fiesta a la que asistió en “Big Brother Brasil”. Ella contestó que estuvo “buenísima y que todos le habían caído bien”, dando a entender que no se acordaba mucho de lo que había ocurrido; sin embargo, cuando le consultaron si algún comportamiento de sus nuevos compañeros le había molestado, recordó el beso de Sapatito.

¿Qué dijo sobre Sapatito? La mexicana señaló que no había encontrado nada de malo en que el luchador le robara un beso, pues estaban pasados de copa, además que le habían comentado que él no tomaba mucho. “No me incomodó. Él estaba borracho y como que no lo hizo con mala intención, así que normal” , señaló entre risas.

La mexicana señaló que no había encontrado nada de malo en que el luchador le robara un beso, pues estaban pasados de copa, además que le habían comentado que él no tomaba mucho. , señaló entre risas. ¿Qué dijo sobre MC Guimê? El momento en el que la Jefa le dio a conocer que el cantante le había hecho tocamientos indebidos, Dania Méndez se mostró sorprendida, pero contestó muy tranquila. “No recuerdo. ¿A mí, en la pompa? Mira, me da pena. Creo que ayer a todos se nos pasó las copas, me incluyo, y no creo que lo haya hecho de manera morbosa, sino que se nos fueron tragos. Todos me caen bien y todo bien”, indicó.

¿QUÉ PASÓ CON SAPATITO Y MC GUIMÊ?

Ante el comportamiento inapropiado de Antonio Carlos Junior y MC Guimê, la producción de “Big Brother Brasil” tomó la decisión de separarlos del reality. La noticia les fue dada cuando se encontraban esperando un anuncio. Los rostros de sorpresa y asombro en los dos era evidente, al igual que el resto de sus compañeros.

“Tenemos una invitada, una visitante, que vino de otro país, pero sobre todo una mujer. Y como todas las mujeres merecen respeto absoluto. Hablamos con Dania, pero por todo lo que vimos y oímos estoy aquí para decir que no nos gustó lo que vimos ayer. Sapataito y Guimê pasaron el punto. Hay que tener cuidado con los límites, aquí y fuera. Así, por violar las reglas del programa, Guimê y Sapato quedan eliminados de la BBB 23″, explicó Tadeu.

¿CÓMO REACCIONÓ DANIA MÉNDEZ ANTE LA ELIMINACIÓN?

Tras la decisión, de eliminar a Sapatito y Guimê, Dania Méndez rompió en llanto y se sintió culpable por lo que había dicho, pero el conductor le hizo saber que la decisión era de la producción.

“Tuve una conversación con Dania Mendez y lo que pasó aquí hoy [la eliminación] no tiene nada que ver con lo que hablaste. Es nuestra decisión del programa y no fue tomada por nada de lo que dijiste. No es tu responsabilidad. No es tu culpa, ten la seguridad de que no queremos verte llorar”, le dijo.

¿CÓMO VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

La tercera temporada de “La casa de los famosos” se emite por la señal de Telemundo de lunes a viernes a las 7PM/6C con una edición especial cada domingo.