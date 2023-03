Tras los actos de acoso que cometieron MC Guimê y el luchador Cara de Sapato contra Dania Méndez, la producción de “Big Brother Brasil” decidió tomar cartas en el asunto y los castigó drásticamente con la expulsión definitiva del programa. Recordemos que la mexicana de 31 años se encuentra de intercambio en la edición brasileña del reality show.

Este jueves 17 de marzo, la producción de “Big Brother Brasil” notificó a todos los medios la separación de MC Guimê y Cara de Sapato del reality show “Big Brother Brasil”, esto tras los presuntos actos de acoso en contra de la mexicana Dania Méndez.

“Cara de Sapato y MC Guimê quedan eliminados de ‘Big Brother Brasil’”, señaló Tadeu Schmidt, conductor del programa brasileño.

De hecho, Schmidt se dio el tiempo de explicar puntualmente la razón de la expulsión de ambos participantes, alegando que en el reality no se aceptan actos de acoso contra ninguna mujer.

El momento en el que MC Guimê realiza tocamientos a Dania Méndez (Foto: Big Brother Brasil)

“Tenemos una invitada, una visitante que viene de otro país, pero sobre todo una mujer. Y, como todas las mujeres, merece un respeto absoluto. Hablamos con Dania, pero por todo lo que vimos y escuchamos estoy aquí para decir que no nos gustó lo que vimos ayer. Sapato y Guimê pasaron el punto. Hay que tener cuidado con los límites, aquí y fuera. Entonces, por violar las reglas del programa, Guimê y Sapato quedan eliminados de ‘Big Brother Brasil’”, puntualizó.

LA EXPULSIÓN DE MC GUIMÊ Y CARA DE SAPATO

Asimismo, el presentador se dio el tiempo de dialogar con Dania y explicarle que la decisión de finiquitar el contrato con Antonio Carlos Junior y Guimê es una orden que viene desde la producción del programa, razón por la que no debe sentirse con la responsabilidad.

“Es una decisión del programa y no fue tomada por nada de lo que dijiste”, aseveró Tadeu ante los demás concursantes del reality.

“No es tu responsabilidad, no es tu culpa, ten la seguridad de que no queremos verte llorar”, señaló el presentador ante una Dania que no pudo contener las lágrimas de impotencia.

La influencer mexicana entró en llanto en "Big Brother Brasil" (Foto: Big Brother Brasil / Instagram)

Vale aclarar que los hechos por los que ambos participantes fueron expulsados se dio durante una fiesta ocurrida el último miércoles. Según diversos medios locales, Guimê acarició sin permiso la espalda de Méndez en reiteradas oportunidades, mientras que Sapato intentó besar a la fuerza a la mexicana, hasta el punto de abalanzarse contra ella y una cama del dormitorio.

Sapatito y Dania Méndez tras la fiesta donde hubo exceso de alcohol (Foto: Big Brother Brasil)

Sea como fuere, estamos contigo en estos momentos tan duros, Dania. ¡Nadie merece ser víctima de acoso! ¡Muchas fuerzas!

EL MEA CULPA DE CARA DE SAPATO Y GUIMÊ

A través de Instagram, el equipo de Antonio Carlos Junior aceptó su culpa y admitió haber tenido actitudes poco honrosas al momento de interactuar con Dania Méndez, en especial, durante un programa televisivo.

“Sabemos que hay ciertas actitudes que no pueden suceder ni siquiera en broma. Cuando salga y vea estás imágenes Sapato necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar”.

Cara de Sapato junto a Dania Méndez (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

En esa misma línea, el usuario quee maneja la cuenta de Instagram de Guimê también lamentó su acto durante la fiesta y lamentó profundamente todos los actos que cometió su persona.

“Como todos ustedes, vimos y lamentamos los episodios que involucraron MC Guimê en la última fiesta dentro de Big Brother Brasil. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas”, se puede leer en su cuenta de Instagram.