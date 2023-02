Espectáculos, riñas, peleas, discusiones y hasta romances. No hay duda de que la tercera temporada de “La casa de los famosos” sigue siendo el reality show favorito de toda la audiencia de Telemundo. Ahora, un nuevo escándalo protagonizado por Dania Méndez y Arturo Carmona puso de cabeza a todos en el citado programa televisivo.

A poco de haber confesado que se gustan ante cámaras, la influencer Dania Méndez y el actor Arturo Carmona estelarizaron su primera escena de celos. La riña fue tan fuerte que hubo lágrimas y lamentos de por medio.

La mexicana Dania Méndez fue uno de los jales más esperados en esta tercera temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Dania Méndez / Instagram)

Sea como fuere, nadie duda de la excesiva dulzura entre ambas celebridades. Basta con mirar su día a día en el programa televisivo para darnos cuenta de que la flamante parejita no soporta ni un minuto separada.

¿POR QUÉ DISCUTIERON NADIA MÉNDEZ Y ARTURO CARMONA?

Tras la expulsión de Nicky Chávez, parecía que la paz estaba volviendo a reinar en “La casa de los famosos”, salvo por el nerviosismo que tiene Rey Grupero tras ser nominado a eliminación en la última emisión.

No obstante, a excepción del músico, los demás integrantes parecen haber encontrado la armonía al momento de convivir y hasta llevarse de la mejor manera, pese a competir todos por un monto en común.

El actor es uno de los grandes favoritos para ganar "La casa de los famosos 3" (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

Entre tanta armonía se encontraban Arturo Carmona y Dania Méndez, quienes, ya oficializados como parejas, tuvieron su primera escenita de celos ante la mirada de todos los televidentes.

Todo inició cuando los cuestionamientos hacia Dania Méndez comenzaron a ser cada vez más sonados dentro de la casa, pues en caso sea líder, deberá elegir a una persona para que goce de la comodidad y los lujos de la privacidad de la suite principal.

Al ver la presión, Méndez reiteró que llevaría a Paty Navidad sin pensarlo y que sería ella quien disfrute los beneficios de ser “líder”. Tal pronunciamiento no le cayó del todo bien a Arturo Carmona , quien reclamó de manera inmediata a la exintegrante de “Acapulco Shore”.

La modelo de 32 años reiteró su postura en caso de ser líder y gozar de la suite principal (Foto: Dania Méndez / Instagram)

Y no es para menos, pues Arturo pensó que sería el en gran beneficiado, y al ver la actitud de Dania, intuyó que solo él se encuentra interesado en una relación a largo plazo.

“Ya no me quiero ver tan obvio, yo hubiera dicho un no sé, yo tratando de no confundir a la gente y tú vas…está bien, no te preocupes, ya dejaste claro que yo soy el que está más obvio que tú”, le reclamó Arturo a Dania ante las cámaras.

LA REACCIÓN DE DANIA MÉNDEZ

Ante las quejas del también exfutbolista, Méndez intentó buscarlo para aclarar las cosas de manera pacífica, pero todo se salió de control debido a la actitud de Carmona y el llanto de la modelo de 32 años.

Y es que, al ver su actitud desafiante, Dania atinó a llorar y pedirle disculpas al exnovio de Alicia Villareal, asegurando que “siempre la caga”. Actitud que demostró los ánimos caldeados entre ambos.

Vale decir que la ‘pelea’ entre ambos duro poco, pues al ver lo sensible que se encontraba Méndez, Arturo decidió secar sus lágrimas y seguir conversando en un tono mucho más tranquilo. ¡Que reine la paz, chicos!