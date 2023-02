La actual temporada de “La casa de los famosos” sigue generando revuelo durante cada una de sus emisiones, ya sea por el nuevo romance entre Arturo Carmona o los conflictos entre varios de sus integrantes. Sin embargo, pocos saben de los lujos que pidió Poncho de Nigris para poder estar en el mencionado reality show.

“La casa de los famosos 3″ sigue demostrando su valía en redes sociales, no solamente por la fama de cada uno de los integrantes sino también por los increíbles secretos que posee desde antes de su emisión. Uno de ellos tiene a Poncho de Nigris, uno de los polémicos conductores de México que se dio el lujo de decirle NO al reality más famoso del momento.

PONCHO DE NIGRIS RECHAZÓ ESTAR EN “LCDLF3″

Resulta que el nacido en Monterrey no fue una personalidad fácil de convencer, motivo por el que rechazó la invitación a participar en el reality más sonado del momento a pesar de haberle enviado sus honorarios a la producción de Telemundo.

“No me llegaron al precio”, indicó en un episodio del podcast que tiene junto a Óscar Burgos.

Poncho De Nigris reveló las razones de su negativa a "LCDLF3" (Foto: Poncho de Nigris / Instagram)

Tal afirmación surgió luego de que Burgos añadiese más picante al asunto. “Hay vatos que no trabajan ya por lana, sino por gusto personal. Ojalá un día pudiera yo estar en ese nivel”.

De manera fugaz, de Nigris agregó que no pudo llegar a un acuerdo dentro de la ficción. “Yo ya estoy casi llegando, pero todavía acepto algunas cosas. Por ejemplo: no quise hacer La casa de los famosos, estábamos negociando y les pedí una buena lana, de ‘Si me voy a meter ahí es porque va a haber un lanón porque sé que la voy a cag…, a mí me pagas tanto’, al final se cul…y yo ‘Bueno’”.

LOS DETALLES DE SU AUSENCIA

Asimismo, Poncho contó que no lograron llegar a un acuerdo sobre su tarifa en sus redes sociales, señalando que “No me llegaron al precio” que ansiaba.

“Daban 400 mil pesos por semana, yo supe”, indicó Burgos a manera de pregunta.

Enseguida, el presentador reveló que ansiaba más dinero de lo que cree: “Quería más, quería 500 (mil) por semana y luego me los ofrecieron en otro reality que va a hacer Televisa”.

“Yo prefiero Televisa”, finalizó Burgos, generando la risa inmediata entre ambos.