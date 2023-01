Con más de 90 días en competencia, discusiones con Salvador Zerboni y Daniella Navarro y hasta llegar a enamorarse de Eduardo Rodríguez, con quien luego entraría en una polémica, Ivonne Montero se impuso a otros 15 concursantes para llevarse la segunda temporada de “La casa de los famosos″.

Si bien la celeb de Estados Unidos y México causó sensación con su victoria, este no ha sido el único reality que ha ganado, pues años atrás se llevó el gran premio de “Qué nochecita”, el programa conducido por Jaime Camill donde obtuvo su primer auto. Años después, incluso, la actriz se dio el lujo de rechazar una millonaria propuesta de Telemundo.

Pese a esto último, la protagonista de telenovelas como “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” ha optado por mantenerse lejos de las cámaras, negándose a regresar a “La casa de los famosos 3″ y enfocándose en su carrera en el teatro, en la cual, hace unos días, sufrió un fuerte accidente que puso en riesgo su vista.

Ivonne Montero tras el final de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ HIZO IVONNE MONTERO CON EL PREMIO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

En conversación con Italia Herrera, la actriz mexicana se refirió a su triunfo y qué hizo con el dinero que se llevó del reality, recordando que, previo a su ingreso, mencionó que destinaría gran parte al tratamiento de su hija.

“Justamente. Es algo que de pronto me causa cierta molestia porque a la fecha todavía hay participantes que se quejan de que yo expuse esa situación y por eso gané. Pues sí, evidentemente, ¿por qué otra cosa iba a ser?”; se defendió Montero.

Como se recuerda, muchos de los críticos de la mexicana aseguraron que el verdadero motivo por el que Ivonne Montero ganó “La casa de los famosos” fue por utilizar a su hija para conmover al público.

“Yo no quería ganar un premio para comprarme chamarras Gucci o zapatos, vestidos, ropa, perfumes. No, para nada, es para mi hija, para su salud”, indicó de manera tajante.

Ivonne Montero es madre de Antonella, la hija que tuvo con Fabio Melanitto (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

LA ENFERMEDAD DE LA HIJA DE IVONNE MONTERO

Durante la conversación, la actriz y modelo recordó que su pequeña padece un mal congénito que solo puede ser tratado y controlado, por lo que el premio de Telemundo le sirvió para darle una mejor calidad de vida.

“Vivimos una situación muy complicada: cuando ella tuvo dos añitos estuvo en peligro de muerte y estuvo muy grave, y yo por una falta de economía no la podía mover del hospital, del Instituto de Cardiología, que es un gran hospital, pero en ese momento había una epidemia y yo no la pude mover porque no tenía la posibilidad económica”, recordó.

Aunque consiguió solventar los complicados tratamientos, la actriz es consciente que debido a la enfermedad, el riesgo de un desenlace fatal es latente.

“Entonces, eso lo tengo muy claro, fue algo que lo viví y lo sufrí al lado de mi niña, y por eso es que todo lo que yo hago es dirigido a que ella tenga un mejor escenario, el 95 por ciento de vida normal, ese es mi objetivo, y estar siempre lista porque no sabemos si es hoy, no sabemos si es en 10 años… Yo siempre tengo que estar lista”, añadió.