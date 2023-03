Desde antes de ingresar a la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, Arturo Carmona se encargó de causar noticia, pues decidió separarse de Michelle Orozco, su novia 16 años menor, iniciando un nuevo romance con Dania Méndez durante su paso por el programa.

Ya durante su permanencia en el reality de Telemundo, el exfutbolista y actor no solo causó sorpresa por su criticado romance, el cual estuvo marcado por los celos hacia la ex “Acapulco Shore”, sino también por revelar detalles de su divorció de Alicia VIllarreal.

Sin embargo, y pese a ser uno de los favoritos para ser el primer hombre en llevarse el gran premio, pues las ediciones anteriores vieron a Alicia Machado e Ivonne Montero como ganadoras del programa, el actor terminó siendo eliminado en la última edición del reality.

LA ELIMINACIÓN DE ARTURO CARMONA

Hace unos días, el público del programa decidió eliminar a Arturo Carmona, que llegó a nominación junto a Osmel Sousa, José Rodríguez, Madison Anderson y Pepe Gamez, mientras que Paty Navidad había sido salvada.

Con esto, el actor mexicano se convirtió en el noveno participante en salir de “La Casa de los Famosos”, sorprendiendo a sus compañeros de programa, incluyendo a Dania Méndez, quien se mostró afectada con su salida.

Cabe destacar que la eliminación de Carmona coincide con el regreso de Dania de “Big Brother Brasil”, donde vivió un polémico momento que terminó con la expulsión de dos integrantes del reality brasileño.

Carmona fue eliminado del reality de competencia de Telemundo (Foto: La casa de los famoso / Instagram)

EL PRIMER MENSAJE DE ARTURO CARMONA

Ahora que se encuentra lejos de las cámaras del programa, el actor volvió a manejar sus redes sociales y realizó una serie de publicaciones en las que agradeció el apoyo de sus seguidores durante los meses que estuvo participando.

“Quiero decir que yo estoy bien, cada vez estoy mejor, el haber salido en este momento fue el ideal, perdón si los hice sufrir, perdón si no me di cuenta de muchas cosas que ahora me estoy dando cuenta, lo único que les puedo decir es que no voy a hablar mal de nadie, nunca jamás y lo aprendido empieza desde ya, desde hace unos días me he enterado de muchas cosas y eso me ayuda, me alimenta a que tome las mejores decisiones y les agradezco me hayan acompañado en todo este tiempo”, explicó.

Pese a ser uno de los favoritos en "La casa de los famosos 3", el actor fue eliminado (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

LAS DISCULPAS A AYLÍN MUJICA

Luego de su salida, el actor se paseó por algunos de los programas de la cadena hispana en Estados Unidos, en la que explicó varios detalles de su paso en el reality, incluyendo la imagen de “hombre tóxico” que muchos seguidores aseguraron que mostró.

Del mismo modo, el actor de 46 años aprovechó para enviarle una disculpa a Aylín Mujica, su compañera del programa y con la que se involucró en las primeras semanas del programa.

“Sí, obviamente había química. Había algo, por supuesto, pero, en el corazón no se manda, tomé una decisión. Todos los días tomamos decisiones”, indicó.

Pese a considerarse coqueto, Carmona dejó en claro que una vez que se interesa en una persona, no tiene ojos para nadie más, por lo que una vez que decidió involucrarse con Dania Méndez, dejó de cortejar a la actriz cubana.