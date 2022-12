Luego del gran éxito de la “La casa de los famosos 2″, que se colocó como el programa más visto en Estados Unidos y en el que Ivonne Montero se llevó el gran premio de los 200 mil dólares, solo era cuestión de tiempo para que Telemundo anunciara una tercera temporada del reality conducido por Jimena Gállego y Héctor Sandarti.

Como se recuerda, solo en su gran final, el programa de Telemundo superó ampliamente a su competencia de Univision, obteniendo más de 2 millones de televidentes, quienes se engancharon al polémico show que tuvo peleas, como la de Laura Bozzo y Niurka Markos y romances como el de la cubana con Juan Vidal y el de Ivonne Montero y Nacho Cassano.

Hace unos días, la cadena hispana en Estados Unidos puso punto final a los rumores sobre los nuevos integrantes, anunciando a los famosos que se unirán a la tercera temporada, además de otros detalles previo a su estreno en 2023.

Arturo Carmona es parte de los participantes de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

EL PLAN DE ARTURO CARMONA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″

Entre las figuras que la señal confirmó se encuentran la polémica Paty Navidad, Aylín Mujica y el galán de telenovelas y exfutbolista Arturo Carmona.

Precisamente este último fue el invitado especial de “Hoy Día”, el renovado matinal de la cadena que conduce Adamary López y Andrea Meza, en el que fue consultado por su participación, asegurando que se dejará llevar por sus compañeros y demostrar quién es realmente.

“La estrategia para mí es ser uno mismo, donde la gente te conozca tal cual eres y cómo eres con las demás personas. Así como cambian las reglas, uno va cambiando su forma de ser. La estrategia puede cambiar cuando convives con los otros participantes, en donde todo puede cambiar”, indicó.

La celeb de México, que recientemente confirmó su romance con Michelle Orozco, la joven presentadora 16 años menor que él, indicó que buscará mantener su esencia dentro del reality, pese a las polémicas que siempre se generan entre los participantes.

“Me considero una persona muy noble, empática y paciente, pero a estos límites no sé todavía cuál va a ser mi debilidad, pero no me gusta la injusticia”, adelantó.

Pese a considerarse una persona positiva, el actor no dudó en adelantar de que no temerá nominar a quienes considere peligrosos para su participación.

“Esto es lo divertido y lo interesante, nominar a las personas que son tu competencia y crees que puedan hacerte sombra o ruido, y son sentimientos encontrados que vamos a compartir y me llama la atención saber cómo nos vamos a comportar”, añadió.