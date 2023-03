Tras su regreso a “La casa de los famosos” luego de su estadía en “Big Brother Brasil”, la mexicana Dania Méndez fue bien recibida por parte de viejos conocidos en el programa de convivencia. Sin embargo, su momento de felicidad no duró mucho debido a la eliminación de Arturo Carmona del reality de Telemundo.

Estas últimas semanas, el nombre de Dania Méndez fue tendencia en las redes sociales tras el escándalo en “Big Brother Brasil”. Y es que la influencer mexicana padeció en carne propia un acto de acoso por parte de dos integrantes del reality brasileño: Cara de Sapato y MC Guimê.

Por ello, la vuelta de la regiomontana a Telemundo fue demasiado emotiva, en especial, si tenemos en cuenta las escenas de amor que vivió Dania con el exfutbolista Arturo Carmona en las primeras semanas de competencia.

Los integrantes de "La casa de los famosos 3" recibieron a la mexicana con un tierno abrazo (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

Sin embargo, la felicidad no duró para siempre, pues la joven de 30 años tuvo que presenciar la eliminación del también presentador tras ser nominado la semana pasada.

LA REACCIÓN DE DANIA MÉNDEZ A LA ELIMINACIÓN DE ARTURO CARMONA

Como era de esperarse, la modelo no soportó la emotividad y entró en llanto luego de la eliminación de Carmona del reality de Telemundo, suceso que también causó sorpresa entre los demás participantes.

En tal sentido, Méndez tuvo unas sentidas palabras con Arturo antes de que se retire de la residencia más polémica en habla hispana. “Gracias por todo”, sostuvo la mexicana, para luego seguir dándole las gracias por su comprensión durante los días de convivencia.

Carmona fue eliminado del reality de competencia de Telemundo (Foto: La casa de los famoso / Instagram)

Asimismo, la exnovia de Lorduy señaló los bellos momentos vividos junto a Carmona, señalando que su ausencia en el reality será muy notoria.

“Fue muy bonito compartir contigo. Me vas a hacer mucha falta, nos vemos allá afuera”, indicó Dania ante la mirada de Carmona.

ARTURO CARMONA, ¿LA DECEPCIÓN DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

Además de la exnovia de Lorduy, otros integrantes quedaron sorprendidos de la pronta eliminación de Arturo Carmona del reality de Telemundo. Varios de los participantes creyeron que la expareja de Alicia Villareal llegaría a las instancias finales o, incluso, sería el vencedor de esta tercera edición.

Por ende, luego de salir del reality show, el también conductor brindó unas polémicas declaraciones sobre su amorío con Dania, argumentando que llegó a sentir afecto por ella durante el tiempo que estuvo en competencia.

“Sí sentí amor, interés por ella. No me atrevo a decir que estoy enamorado, pero creo que tal vez estaba en camino a serlo. Siempre me preocupó, siempre me llamó la atención en todos los sentidos. Es una persona que para mí vale, le tengo un gran cariño”, finalizó Carmona.

Ante las posibilidades de un romance con la nacida en México, Carmona no descartó nada, pues cree que todo es posible debido a la química entre ambos. “Hay que intentarlo, hay que irnos al paso uno a ver si es posible o no”.