Aunque la incorporación de Dania Méndez se anunció por todo lo alto en “Big Brother Brasil”, los actos de tocamientos indebidos y de acoso en contra de la mexicana terminaron por mancillar el intercambio de figuras entre el reality brasileño y “La casa de los famosos”. ¿Qué dijo la víctima de este nefasto suceso? Pues, en MAG te lo contamos a detalle.

Luego del escándalo mediático que sucedió en “Big Brother Brasil”, los integrantes Cara de Sapato y MC Guimê fueron separados de inmediato del reality televisivo. Como era de esperarse, tal hecho fue aplaudido en redes sociales por parte de los seguidores del concurso más visto de todo Brasil, quienes expresaron su intolerancia hacia este tipo de eventos.

De hecho, el propio conductor de “Big Brother” tuvo unas sentidas palabras hacia Dania, en donde le reiteró que ella no tenía culpa alguna de los nefastos actos que realizaron Antonio Carlos Junior y MC Guimê durante una fiesta ocurrida el último miércoles 15 de marzo.

“No es tu responsabilidad, no es tu culpa, ten la seguridad de que no queremos verte llorar”, le indicó el conductor a la mexicana, quien entró en llanto de manera inmediata.

La empresaria de 31 años entró en llanto en "Big Brother Brasil" (Foto: Big Brother Brasil / Instagram)

¿QUÉ DIJO NADIA TRAS LA EXPULSIÓN DE CARA DE SAPATO Y MC GUIMÊ?

Una vez transcurridos los nefastos sucesos, la modelo azteca fue apoyada por la producción que la acompañó a Brasil, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo incondicional en momentos como este. “Estoy aquí para escucharte, para que platiquemos, para que llores…”, le dijeron a Dania en el confesionario.

“Me siento mal”, sostuvo entre sollozos Méndez, para luego decir: “porque creo que tú me conoces y sabes que yo soy con el corazón y esas dos personas para mí me recibieron muy bien, me recibieron muy bonito”.

Dania Méndez entró en llanto durante el confesionario de "Big Brother Brasil" (Foto: Big Brother Brasil / Instagram)

En ese sentido, Dania contó lo sucedido previo al acto de acoso por parte de los integrantes. “Me acuerdo que yo ya me iba a dormir y él fue a mi cama y sí me acuerdo que él intentaba besarme y yo decía que no, como ‘no sapatito’, pero es que no me acuerdo mucho”.

Sobre los tocamientos de Guimê, la empresaria reveló que “fue el alcohol el que lo hizo”, además, resaltó que no recuerda exactamente lo sucedido. “Yo tampoco me acordaba de esa situación y yo no he querido comentarla porque me da mucha pena y yo no quiero ocasionar que ellos tengan problemas afuera”.

No hay duda de que fueron momentos sumamente incómodos para ti, Dania. ¡Esperemos jamás vuelvas a pasar por episodios como estos!

¿QUÉ DIJERON CARA DE SAPATO Y GUIMÊ SOBRE EL ESCÁNDALO?

Durante una publicación en Instagram, el equipo de Antonio Carlos Junior reconoció sus actitudes poco honorables hacia Dania Méndez, alegando que saldrá a disculparse luego de esclarecerse el tema por completo.

“Sabemos que hay ciertas actitudes que no pueden suceder ni siquiera en broma. Cuando salga y vea estás imágenes Sapato necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar”, reza la publicación.

El acto de acoso de Cara de Sapato fue registrado por las cámaras de "Big Brother Brasil" (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

Siguiendo esa línea, la persona que lidera la cuenta de Instagram de Guimê también realizó una publicación a modo de disculpa de todos los actos realizados aquel día, expresando sus más sinceras disculpas hacia Méndez.

“Como todos ustedes, vimos y lamentamos los episodios que involucraron MC Guimê en la última fiesta dentro de Big Brother Brasil. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas”, se puede leer en su cuenta de Instagram.