Dicen que después de la tormenta, viene la calma, sino pregúntenle a Dania Méndez, quien regresó a “La casa de los famosos” tras el escándalo que sufrió en el reality “Big Brother Brasil”. Fiel a su estilo, la influencer mexicana llegó a la residencia de las celebridades latinas vestida de rosa y con muchas ganas de seguir compitiendo.

Aunque Dania es una mujer de armas tomar, la polémica que sucedió en torno a los actos de acoso de Cara de Sapato y Mc Guimê la hicieron sentir vulnerable. Por ello, la también empresaria de 31 años rompió en llanto antes de tomar la decisión de regresar al reality de Telemundo.

La influencer mexicana entró en llanto en "Big Brother Brasil" (Foto: Big Brother Brasil / Instagram)

En ese sentido, se generó una gran expectativa sobre el recibimiento que iban a darle sus compañeros y amigos de la residencia, en especial, luego de toda la polémica suscitada en Brasil.

Ahora, si hacemos memoria, vale decir que Arturo Carmona fue uno de los famosos con los que Dania comenzó a tener una gran afinidad ante cámaras. Y es que antes de partir a tierras garotas, ambos protagonizaron diversas escenas de celos y peleas en el show nocturno. ¿Se habrán amistado tras la vuelta de la regiomontana?

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” TRAS EL REGRESO DE DANIA?

Como era de esperarse, todos los integrantes de “La casa de los famosos 3″ se fundió junto a Méndez en un emotivo abrazo, demostrándole a la joven nacida en México que no iba a permanecer sola en momentos complicados como este.

Y aunque se esperaba que Carmona tenga una actitud más distante con la celebridad de 31 años, pudimos presenciar que el mexicano sintió la ausencia de Méndez en el reality de Telemundo.

Los integrantes de "La casa de los famosos 3" recibieron a la mexicana con un tierno abrazo (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

De hecho, el exjugador de fútbol no dejó de sonreír cada vez que veía a la regiomontana y hasta daba muestras de cierto nerviosismo de su parte.

Pero lo más llamativo del retorno de Méndez fue la conversación que tuvo con Arturo, pues luego de los abrazos y mimos con sus compañeros, se sentaron a hablar de lo que sucedió entre ambos.

“Yo te idealicé, tenía ganas, le metía, yo me hice mis temas yo solo también, no es culpa tuya nada más si uno se siente mal, yo tenía la mejor disposición... Pero el cuarto paso sirvió porque tú viste el futuro ya, y no, ni fuera ni adentro ni en ningún lado... Yo solo fui el que se volvió otra vez a enrolar... Si me quedo, te quiero mucho, te tengo un gran aprecio, me hubiera gustado muchas cosas de ti, qué bueno que me has dicho una vez más que tú no sin ni siquiera haberlo intentado, pero al menos uno ya sabe que no”, indicó Arturo ante la mirada de la joven.

Tras lo dicho por Carmona, Dania agradeció el entendimiento y gesto que tuvo con ella durante todo este tiempo, y hasta se animó a bromear sobre su amistad en caso sea eliminado del reality de competencia . Recordemos que el también presentador de televisión se encuentra en la cuerda floja tras ser nominado. ¿Logrará salvarse de esta eliminación?

¿DANIA BUSCARÁ A CARA DE SAPATO?

La exnovia de Lorduy también se dio tiempo para dialogar de la amistad que tuvo durante su breve estadía en Brasil con Sapato, quien fue uno de los dos participantes que la tocó sin su consentimiento.

No obstante, la mexicana no criticó el accionar del brasileño, sino hasta se animó a mencionar que fue una persona muy amable con ella y hasta que llegó a amarlo. “Yo lo amé en horas, o sea y el amarlo en un sentido figurado, como persona, llegué, él me hizo mis huevitos, nunca me dejó ni lavar un plato”, aseveró Dania.

Dania habló sobre su amistad con Cara de Sapato e indicó que planea buscarlo (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

Es más, hasta indicó que el habilidoso luchador es “muy guapo” y que planea buscarlo en un futuro para poder llevarse bien con él y limar asperezas de por medio.

“Yo tengo toda la esperanza de salir y de buscarlo y de poder llevarme bien con él”, finalizó Dania ante sus compañeros de “La casa de los famosos”.

¿Logrará Dania regresar a Brasil con tal de ser amiga de Sapato? Pues, no te pierdas “La casa de los famosos” por Telemundo.