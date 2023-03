Este domingo 19 de marzo, el programa “La casa de los famosos 3″ dejará de lado la polémica, los romances y las peleas para transmitir un momento de amor y ensueño: la renovación de votos de Juan Rivera y su esposa Brenda. ¿Tienes todo preparado para el evento de la semana?

Al parecer, las controversias del reality más famoso de habla hispana no aparecerán en las pantallas de Telemundo este domingo entrante. Resulta que Juan Rivera, hermano de la desaparecida cantante Jenni Rivera, renovará sus votos junto a su esposa Brenda Rivera. El evento será transmitido a través del programa “La casa de los famosos 3″.

El hermano de Jenni Rivera decidió salir de "La casa de los famosos" (Foto: Juan Rivera / Instagram)

¿Quieres estar listo para tal renovación de amor y no sabes el horario? Tranquilo, que en MAG te mantendremos al tanto.

¿A QUÉ HORA SERÁ LA RENOVACIÓN DE VOTOS DE JUAN RIVERA Y BRENDA?

Quienes deseen ver la renovación de votos podrán conectarse directamente este domingo 19 de marzo a las 22 horas vía Telemundo . Eso sí, podrás seguir todos los preparativos previos a partir de las 19 horas y en el horario del reality “La casa de los famosos 3″.

Juan Rivera y su esposa anunciaron la renovación de sus votos en Instagram (Foto: Juan Rivera / Instagram)

Recuerda que este evento estará a la par del estreno de “Mi famoso y yo”, programa que será transmitido por medio de la señal de TelevisaUnivision. Desde ya, podemos decirte que se avecina una guerra sin cuartel por la sintonía dominical. ¿Te animas a apostar por alguno en particular?

¿EL PÚBLICO RECHAZA EL EVENTO DE JUAN RIVERA?

Sin embargo, pese a todo el amor que envuelve a la pareja, el anuncio de tal evento no causó cierto agrado en parte de los fanáticos del reality show. Y es que cientos de internautas criticaron que se televise la renovación de Juan Rivera debido a que ya no pertenece al reality show de Telemundo.

“Me parece hermoso que dos personas se sigan prometiendo amor después de tantos años. La ‘molestia’ de algunos es simplemente porque el show no es ‘el show de Juan’ ni de ningún participante en particular. El programa se llama “La casa de los famosos”. Cuando enciendo la televisión para ver “La casa de los famosos” quiero ver “La casa de los famosos” como concepto no la renovación de votos de nadie”, fue uno de los comentarios que más resaltó en la publicación de Telemundo.

El público criticó la transmisión de la renovación de votos de Juan Rivera (Foto: Juan Rivera / Instagram)

“Según Juan salió porque quería estar con su familia, ¿qué hace todavía en ese programa?”, comentó otro seguidor de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

“No es ‘la casa de Juan Rivera’ es “La casa de los famosos””, agregó otro internauta, evidenciando su malestar por la futura transmisión.

LA RESPUESTA DE JUAN RIVERA

Como era de esperarse, Juan Rivera no dudó en presentarse y refutar todos los comentarios en contra de su renovación matrimonial. Y es que, para el exinquilino de “La casa de los famosos”, su evento parece haberse salido de control en redes sociales.

“Al parecer, el anuncio de nuestra renovación de votos y boda ha causado un desorden en las redes sociales. Aparentemente, hay muchas personas molestas y hasta con coraje porque celebraremos esto el próximo domingo a través de “La casa de los famosos”. La verdad no entiendo. Es más, es alarmante y triste ver tanto coraje y odio a la unión de dos personas en amor. ¿A qué hemos llegado como seres humanos? ¿Que no se debería celebrar algo bueno? ¿Que no deberíamos estar felices por el amor que comparte una pareja?”, contó Juan en un clip audiovisual subido en su Instagram personal.

“Alguien por favor explíqueme con lógica, ¿cuál es el daño causado por este amor? De igual manera, mi esposa y yo en conjunto con mi familia celebraremos nuestro amor ante el mundo. Es más, lo gritaré a los cuatro vientos por ella, es lo más precioso y valioso que Dios me ha dado. Presumo este amor que Dios me regaló y le pediré a él que toda persona tenga la dicha de vivir al lado de la persona que ama estos momentos como nosotros. Le pido a Dios que les regale momentos de felicidad como este, y que la persona que Uds. aman los llene de vida como ella a mí”, se oye decir al hermano de Jenni Rivera.

Pero no solamente fue el músico, sino también su esposa quien no vaciló en responder a todos los detractores que cuestionan su renovación.

“Mucha gente dice que es un momento privado y sí, tienen razón, pero qué bonito se siente mujeres tener a alguien que le grite a todo el mundo a los cuatro vientos de su amor y de su relación con su pareja. Eso es sumamente bonito”, finalizó Brenda.

¿Te animas a ver esta renovación de votos o crees que es un evento innecesario?