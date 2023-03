El lunes 27 de febrero, los sets de Telemundo se remecieron tras la polémica decisión de uno de los integrantes de “La casa de los famosos”. Resulta que Juan Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, optó por dejar el reality show más mediático en habla hispana por una sencilla razón: su familia.

Aunque las despedidas suelen ser tristes, a veces son necesarias, y ese parece ser el caso de Juan Rivera, quien tuvo decirle adiós a la tercera temporada de “La casa de los famosos” por asuntos familiares. Eso sí, para el hermano de la intérprete regiomontana, la decisión de salir del programa concurso de Telemundo fue algo que meditó durante bastante tiempo.

El hermano de Jenni Rivera decidió salir de "La casa de los famosos" (Foto: Juan Rivera / Instagram)

“Creo que en realidad era necesario demostrarle a mi mujer que ella es más importante que cualquier cuestión de dinero, cualquier programa. Yo quería estar tranquilo conmigo mismo, extrañaba muchísimo a mi mujer y a mis hijos”, reveló Rivera al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, contó que siempre fue un hombre ligado a su casa y las tareas del hogar, razón por la que los casi dos meses que permaneció en el reality le llegaron a parecer una eternidad, pese a todas las comodidades que gozaba dentro de la vivienda.

El hermano de Jenni Rivera también se dedica a la música regional (Foto: Telemundo / Instagram)

“Podrán decir muchas cosas de Juan Rivera que podrán ser certeras, pero algo que siempre he sido es hombre de familia y siempre he intentado estar ahí con mi mujer y mis hijos sin apartarme de ellos, entonces estar fuera de casa 7 semanas sin ver lo que más amo se me hizo muy difícil”, reveló el ahora exintegrante de la casa más famosa de la televisión en español.

JUAN RIVERA NO QUERÍA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

En tal conversación, el exponente musical también declaró que soportará todos los dimes y diretes del público que no acepten su renuncia del programa de Telemundo, pues asegura que sigue estando contento con su decisión pese a todos los señalamientos en su contra.

“No sé si la gente dirá que me rajé o que no aguanté, no hay bronca, yo creo que hice lo correcto para mi familia y estoy contento con mi decisión”, aseveró.

Pero más allá del cuidado familiar y el espacio que desea preservar lejos de las cámaras, Juan tenía un motivo importante para abandonar “La casa de los famosos”. Hablamos, por supuesto, de sus hijos.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE JUAN RIVERA, HERMANO DE JENNI RIVERA?

Durante muchos años, Juan trató de mantener a sus hijos alejados del foco mediático, razón por la que evitó que sus hijos escuchen la maldad de la gente por medio de las redes sociales dada sus condiciones de figuras públicas.

Sin embargo, la identidad de sus pequeños no pudo pasar desapercibida por siempre, razón por la que nos enteramos los nombres de cada uno de ellos conforme fueron transcurriendo los años: Marina, Divina, Johnny y Lupito.

Rivera estuvo apenas 7 semanas en "LCDLF3" (Foto: Juan Rivera / Instagram)

Es tal el amor por sus hijos, que Juan suele publicar distintos enunciados evidenciando su amor por su familia vía Instagram.

“Siento que el mundo seguido pierde el sentido de lo más importante y valioso del mundo. Esto es lo que yo quiero. Aquí soy feliz”, escribió Rivera en 2022 junto a una postal de su esposa e hijos.

El cantante regional suele publicar distintas fotografías de su familia en redes sociales (Foto: Juan Rivera / Instagram)