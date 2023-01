Juan Rivera está listo para formar parte de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, que inicia este martes 17 de enero por Telemundo. Antes de ingresar al reality, quiso sorprender a su esposa Brenda. ¿Cuál fue? Regalarle una casa a la orilla del mar.

De esta forma, el hermano menor de Jenni Rivera muestra una vez más el amor incondicional que le tiene a su pareja. Si bien, se conoce bastante sobre este polémico personaje, no muchos saben quién es exactamente la madre de sus hijos; a continuación, te lo contamos.

LO QUE SE SABE DE BRENDA RIVERA

Brenda Rivera es la esposa de Juan Rivera, con el que tiene una relación desde que eran adolescentes, por lo que llevan 27 años juntos. Ellos se casaron después de 22 años de noviazgo, en septiembre de 2017. Fruto de su amor tienen cuatro hijos: Marina, Johnny, Divine y Frido.

El hermano de la ‘Diva de la banda’ solo tiene palabras de agradecimiento hacia su compañera, pues considera que le cambió la vida; y a pesar de haber tenido varios problemas, supieron salir adelante.

Una fotografías de cuando el hermano de Jenni Rivera era joven junto a su amada Brenda (Foto: Juan Rivera / Instagram)

BRENDA CONOCIÓ EN SU ADOLESCENCIA A JUAN RIVERA, PERO ÉL ANDABA EN MALOS PASOS

Durante una entrevista a “Suelta la sopa”, Juan Rivera contó que cuando era adolescente conoció a Brenda, de quien se enamoró perdidamente; el sentimiento era mutuo. “Teníamos seis meses de novios. Yo recuerdo que ella estaba cambiando algo en mí, ella tenía 17 años, yo también, pero eran 17 años muy vividos, y por algún motivo y otro, yo sabía que con esa mujer yo me iba a quedar”, dijo.

Asimismo, señaló que decidió embarazarla, justo tres días antes de que lo encarcelen por droga: “La voy a embarazar, si se agüita después, pues ni modo, ya trae al chiquillo adentro; entonces, el 14 de febrero de 1995, Jenni nos rentó un cuarto, el 24 me encierran, el 13 de marzo es cuando me avisa que está embarazada y a los seis meses que salí de la cárcel fue cuando me la traje a mi casa”.

Cuando sale de prisión, Brenda fue quien hizo que Juan Rivera acomode su vida, algo de lo que él está profundamente agradecido.

UNA MUJER QUE AGUANTÓ TODO A SU ESPOSO

Aunque él se deshace en halagos hacia su pareja, mucha gente le recuerda no haberla valorado hace mucho tiempo. Y es como es sabido, las infidelidades y alcoholismo por parte de artista fueron frecuentes en su relación.

Ella, lejos de romper su noviazgo, decidió soportar todo por el gran amor que le tenía a Juan y a sus hijos. Por ello, Rivera no duda en señalar que es una gran mujer que supo perdonarle todo, además de sacrificarse por su hogar.

BRENDA RIVERA ES VÍCTIMA DE CRÍTICAS POR SU APARIENCIA

Brenda Rivera fue duramente criticada en redes sociales, donde los seguidores de Juan Rivera la señalaron de no cuidar su apariencia. Los ataques llegaron a tal grado que el famoso salió a defenderla. “Amo a mi esposa, tal cual es. Es esposa mía y de nadie más. La acepta arreglada, fodonga, greñuda, con o sin maquillaje; y si la critican está tranquila, no la molestan”, precisó.

Brenda Rivera siempre recibe halagos por parte de su esposo (Foto: Juan Rivera / Instagram)

ACUSAN A BRENDA DE IMPEDIR QUE JUAN RIVERA HAGA LAS PASES CON SU FAMILIA

Para muchas personas, el hecho de que Juan Rivera no se haya reconciliado con su familia es culpa de Brenda, a quien calificaron como el “diablo”.

Para los seguidores de la familia de la ‘Diva de la banda’, la esposa de Juan estaría en medio del conflicto familiar.

“Ella es el mismo diablo. Ella es mal para ti. Que tu hogar es puro negro y que tú ya no puedes reglar el hogar (...). Ella es la que no deja que tú hagas las paces con tu familia”, le escribió una seguidora el 17 de enero de 2022. Ante estas frases, él no dudó en defender una vez más a la madre de sus hijos.

PERO ¿POR QUÉ LA ACUSARON?

El lío surgió cuando Jenicka López, la hija menor de Jenni Rivera, acusó a Brenda de haberla amenazado. “Deberías tener miedo, quiero ir a buscarte y joderte para mostrarte un poco de respeto, Niña malagradecida”, habría sido el mensaje que le escribió a la joven.