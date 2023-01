Aylín Mujica es una de las famosas que participa en la tercera temporada de “La casa de los famosos”, uno de los realitys más polémicos de Telemundo. La actriz cubana ha sorprendido a todos porque reveló que tuvo un romance con el actor de Hollywood, Mel Gibson, a quien conoció hace casi 20 años atrás.

En una charla entre los participantes de “La casa de los famosos 3″, Aylín Mujica contó que estuvo saliendo con Mel Gibson durante tres meses. Testigos del romance fueron sus colegas, como el comediante Polo Polo, quien falleció el lunes 23 de enero a los 78 años.

La también conductora cubana recordó que conoció a Mel Gibson en 2006 cuando el actor de Hollywood se encontraba en México grabando la película “Apocalypto”. Este fue el punto de partido de su idilio de amor, que tuvo en secreto por muchos años. ¿Qué más contó Aylín Mujica en “La casa de los famosos 3″? Aquí todos los detalles.

Aylín Mujica es conocida por sus interpretaciones como villana en telenovelas (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON AYLÍN MUJICA Y MEL GIBSON?

Durante su participación en “La casa de los famosos 3″, Aylín Mujica reveló que tuvo un romance con Mel Gibson durante tres meses. Los testigos del romance fueron amigos y colegas de la actriz cubana.

Aylín Mujica contó que conoció a Mel Gibson en 2006 cuando el actor estaba en México por la filmación de la película “Apocalypto”. En aquel entonces, ella se encontraba en Veracruz por la gira de la obra de teatro “Muévete Catalina”.

La villana de telenovelas recordó que gracias a una amiga pudo ir a las grabaciones de “Apocalypto” para tomarse una foto con Mel Gibson, pero finalmente terminó hablando con el actor de Hollywood de otros temas.

“Lo conocí porque fui a la locación de [la cinta] Apocalypto. Mi comadre, que era la que, en ese momento, llevaba todos los animales para la película, dale, ven para que conozcas a Mel [Gibson] y le tomes una foto. Pero soy muy de vibrar. Dije ‘no le voy a tomar una foto porque creo que a él no le va a gustar’. En vez de tomarnos una foto nos pusimos a conversar de Cuba, de puros, porque fuma puro. Me dijo que no le gustaba usar stunts”, detalló la actriz.

Tras ese primer encuentro, Aylín Mujica invitó a Mel Gibson a ver la obra de teatro en la que ella participaba. Ella pensó que el actor no iría, pero finalmente se sorprendió al verlo entre el público. Luego, fueron a cenar a un restaurante.

Aylín Mujica nació el 24 de noviembre de 1973 en La Habana, Cuba (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

“Después de la obra fuimos a cenar a un restaurante, ahí mismo estaba Raúl Araiza (papá). Había una luna hermosa, después me dejó en el hotel y me dijo: ‘¿Puedo pasar por ti mañana?’ Me busca, vamos a su casa, me prepara una pasta, me enseña detalles de la película, me tocó el piano, después me llevó de vuelta al hotel, tomamos tequila, pero le dije: ‘Yo no creo que sea buena idea que sigas viniendo porque yo me estoy separando, tú también’”, contó.

Tras dejar clara la situación sentimental por la que ambos atravesaban en aquel momento, Aylín Mujica y Mel Gibson decidieron iniciar un noviazgo que duró tres meses.

Aylín Mujica ha participado en varias telenovelas como "La dueña", "Marina", "Amores que engañan", entre otras (Foto: Aylín Mujica / Instagram)