Siguiendo el estilo de las anteriores entregas, la tercera temporada de “La casa de los famosos” ha dejado momentos polémicos desde su estreno el pasado martes 17 de enero, entre los que destacan la pelea de Arturo Carmona y Dania Méndez, la discusión de esta última con Nicole Chávez o la controversia por la que Paty Navidad casi no viaja al programa.

Y es que para la nueva temporada, el reality de Telemundo no dudó en convocar a figuras muy populares de la televisión y las redes sociales, además de dos personajes del público: el soñador Raúl García y la modelo e influencer Monique Sánchez, quienes superaron un riguroso casting y votación de la audiencia.

Con cinco semanas, las situaciones controversiales no se han detenido, destacando que hace unos días, Rey Grupero, uno de los más polémicos de la temporada, intentó ser galán con Aylín Mújica, pero terminó siendo criticado por las redes sociales.

El influencer se ha ganado el cariño del público por su forma de ser (Foto: Rey Grupero / Instagram)

LA POLÉMICA DE REY GRUPERO Y AYLÍN MÚJICA

Durante la competencia, Rey Grupero se ha hecho de varios detractores y compañeros que lo apoyan, destacando en este último grupo Nicole Chávez, quien llegó a desear que gane el concurso.

Fue precisamente este personaje quien protagonizó un incómodo momento que fue captado en video y ser hizo viral, pues muestra sus fallidos intentos por besar a su compañera Aylín Mújica, quien eligió voltearle la cara y evitarlo.

El video que fue compartido en TikTok muestra al exnovio de Cynthia Klitbo y a la modelo cubana conversando tranquilamente sobre sus proyectos, a lo que el mexicano intentó impresionarla asegurando que tenía algunos proyectos que le darían mucho dinero.

“Me voy a hacer de un billetote”, aseguraba el catante, mientras que Aylín le toma la mano y le aseguró cariñosamente: “Te lo mereces”

Rey Grupero, que poco a poco se estaba acercando mientras conversaban, dio el último salto e intentó besar a la cubana, quien rápidamente volteó a cubrirse mientras se reía, a lo que el primero elegiría continuar con la plática como si nada hubiese pasado.

REDES REACCIONAN AL VIDEO DEL REY GRUPERO Y AYLÍN MÚJICA

El video del momento no tardó en hacerse viral y acumula más de medio millón de reproducciones y 12 mil reacciones de usuarios que criticaron la actitud del cantante o se burlaron de la situación.

"Desde la posición de ella durante toda la conversación te das cuenta que no quiere", "¿Soy yo o el como no queriendo le va tocando la pierna a Aylin?", entre otros, fueron los comentarios en el video.