Para nadie es un secreto que una de las claves del éxito de “La casa de los famosos” se encuentra en reunir a figuras polémicas del entretenimiento para que se relacionen, ya sea discutiendo entre ellas o iniciando romances que, en algunos casos, se mantienen, mientras que otros se separaron a los pocos días de abandonar el programa de Telemundo.

Debido a esto, la tercera temporada no sería la excepción, repitiendo la tendencia e incluyendo, además de personas del público, a controversiales figuras, como Paty Navidad, la actriz y cantante mexicana que en más de una ocasión ha sido criticada por negar la existencia de la pandemia de la COVID-19 o defender el violento asalto al Capitolio incitado por Donald Trump en 2021.

Sin embargo, esto no sería lo único, pues, debido a sus polémicas ideas, Navidad estaría muy cerca de ser separada del programa de Telemundo, del cual fue confirmada pero al que aún no ingresa.

La polémica Paty Navidad convivirá en "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

PATY NAVIDAD NO VIAJÓ A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Hace unos días, Ana Patricia Navidad Lara, nombre real de la artista, conversó con “Al rojo vivo” de Telemundo, donde reveló que no se había vacunado e ingresaría al reality sin inocularse contra la COVID-19, la cual le costó la vida a casi 7 millones de personas a nivel mundial.

Alertados por esto, a la intérprete de “Mi eterno amor secreto” no se le permitió el ingreso a la aerolínea que debía transportarla a Miami para iniciar las promociones de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

“Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a La casa de los famosos, me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas”, explicó.

Una vez que llegó al aeropuerto, a Navidad se le negó el abordaje al avión que debía llevarla a Florida, pues debido a sus comentarios días atrás, alertó a la tripulación de su estado como no vacunada.

“Llego al mostrador de Aeroméxico y resulta que a los mexicanos y ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR, los mexicanos no, me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados”, se quejó.

La actriz mexicana volvió a causar polémica, previo a su ingreso a "La casa de los famosos" (Foto: Paty Navidad Sinaloa / Facebook)

¿PATY NAVIDAD ES ANTIVACUNAS?

Del mismo modo, la artista nacida en Sinaloa aprovechó para defenderse de lo que, considera, un calificativo injusto que ha recibido en los últimos años.

“Yo no soy antivacunas, yo soy anti experimentos como lo he dicho siempre, yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar”, se defendió.

Paty, al igual que otros activistas contra las inoculaciones, se escudó en su derecho a decidir sobre su cuerpo por encima de la salud pública. “Ya si esto no es una dictadura, como lo vengo diciendo, no sé de qué se trata”, añadió.

“Estoy trayendo una PCR que estoy sana ¿de qué se trata? De una dictadura, ya me quitan mis derechos en todos lados, no le estoy haciendo un daño a nadie, estoy sana, traje mi PCR”, sentenció.