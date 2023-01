Para nadie es un secreto que “La casa de los famosos” es uno de los realities más controversiales de la televisión, reuniendo a varias reconocidas figuras que despiertan el interés del público, no solo por su carisma, sino también por sus conductas polémicas, tal es el caso de Por qué se pelearon Laura Bozzo, Niurka Marcos o Celia Lora.

A través de dos entregas, y una más que se estrenará en algunas semanas, el programa de Telemundo ha conseguido colocarse como el favorito del público latino en Estados Unidos, el cual ha visto coronarse como campeonas a Alicia Machado e Ivonne Montero en la primera y segunda temporada.

Sin embargo, algunos participantes no han quedado contentos con su participación, pues mientras algunos han deslizado un presunto fraude, mientras que otros, como Celia Lora, han asegurado que se arrepienten de haber participado en el reality.

Celia Lora se fue de La casa de los famosos dejando un fuerte mensaje (Foto: Celia Lora/Instagram)

CELIA LORA SE ARREPIENTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Pese a solo durar 6 semanas, siendo eliminada a los 42 días, la hija de Alex Lora se convirtió en una de las participantes más controversiales de la primera temporada, protagonizando discusiones con sus compañeros e incluso con la propia producción.

Como se recuerda, durante su permanencia, la rockera acusó a la producción de acudir a su casa sin su consentimiento y que fue así como obtuvieron algunas de sus prendas de vestir, pues no podía emplear algunas con diseños de otros programas de televisión.

“Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre y también me acaban de decir que crees, que me ponga manga larga”, indicó, para luego amenazar con abandonar el reality. “¿Sabes qué? Me quiero ir a mi casa”, añadió.

Recientemente, la influencer de 39 años volvió a referirse a su experiencia en el programa de Telemundo, indicando en conversación con Infobae México que es una de las peores experiencias que ha vivido.

“No, eso fue de lo peor que he hecho en mi vida. Es lo peor qué hay en la vida”, indicó Lora, quien recordó cómo terminó distanciándose de Manelik González, su compañera y amiga de “Acapulco Shore”.

De hecho, Celia aseguró que el formato del programa de Telemundo es muy parecido al reality de MTV, por lo que aceptó sin problemas.

“Me dejó conocer a una hermandad máxima y siempre lo dije acabando las dos temporadas en las que estuve que para mí yo les decía a MTV que no me pagaran porque era trabajar con amigos y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real pues te hacen sentir que no fue un trabajo”, comentó.

Cabe destacar que no es la primera vez que Lora dispara contra “La casa de los famosos”, asegurando que no volvería a participar de un formato similar, pues considera al show como “lo más ridículo en lo que yo he estado”.