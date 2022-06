Niurka Marcos se convirtió en la quinta eliminada de “La casa de los famosos 2″. La vedette cubana dejó el pasado lunes 20 de junio el reality de Telemundo, donde había protagonizado momentos controversiales como la santería hacia Laura Bozzo y los comentarios sobre la exesposa de Toni Costa, generando mucha sorpresa entre el público porque era una de las favoritas.

Tras su salida del famoso programa, la rubia tenía previsto acudir este martes 21 de junio al plató de “La casa de los famosos 2″ para hablar con sus conductores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, sobre su experiencia en el exitoso reality show de la cadena hispana.

Sin embargo, la vedette cubana no acudió a la gala especial de “La casa de los famosos 2″ a pesar de que tiene un contrato firmado. Lo que sí hizo la polémica artista de 54 años fue hablar con la prensa mexicana sobre su eliminación del reality y dejó ver su molestia con la producción. ¿Qué dijo Niurka Marcos? Aquí te contamos los detalles.

Niurka Marcos fue eliminada de "La Casa de los Famosos 2" el pasado lunes 20 de junio (Foto: Niurka Marcos/ Instagram)

NIURKA MARCOS NO FUE A LA GALA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″ TRAS SU EXPULSIÓN

Durante una entrevista con el programa mexicano “De primera mano”, Niurka Marcos aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la producción de “La casa de los famosos 2″ durante las dos últimas semanas.

Según la vedette cubana esto explicaría su salida de la famosa casa: “Como si yo fuera la única que estaba dentro de la casa y como si yo fuera la única nominada, no hablaban de los otros nominados. Fue una semana de ataque, con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo”, afirmó al programa de televisión mexicano.

Es por este motivo que la polémica vedette tomó la decisión de no presentarse el martes 21 de junio a la gala que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, a pesar de que tiene un contrato firmado.

“Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que mi gente, mis seguidores de mis redes sociales me pidieron: no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote, sacando todo lo fuerte tuyo, los momentos de enojo, los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacaron…”, comentó Niurka.

Sobre su contrato, la rubia señaló lo siguiente: “Hay un contrato en el que no estaba incluido que me desprestigiaran la imagen y dice el contrato que si tú afectas mi imagen el contrato va pa bajo”.

Niurka también dejó claro a través de sus historias de Instagram que no está ardida por su expulsión: “Para nada, estoy contenta de estar fuera. Fue una experiencia bastante intensa, bastante fuerte. Tengo una vida muy linda, muy perfecta a la que quiero regresar; pero lo que sí me afectó en realidad fue la manipulación de la producción”.

El mensaje de Héctor Sandarti a Niurka Marcos tras no acudir a la gala de “La Casa de los famosos 2″

Los conductores de la gala de “La casa de los famosos 2″ estuvieron esperando a Niurka Marcos, pero ella nunca asistió. Esto hizo que Héctor Sandarti le enviara un mensaje justo antes de finalizar la emisión del programa:

“Niurka sabes que esta es tu casa y aquí siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos”, dijo el exrostro de las mañanas de Telemundo, según recogió People en Español, a la vedette cubana.