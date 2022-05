Fiel a su estilo causando cierta polémica, Niurka Marcos volvió a lanzar un comentario que ha causado sensación en la opinión pública. Y es que, con sus palabras, ha atacado de forma directa a Lis Vega por sus múltiples cirugías estéticas en los últimos años y que ella misma ha reconocido en varias oportunidades.

En esta ocasión, sus palabras han calado mucho en las redes sociales, pues incluso lanzó una comparación relacionada al físico de Vega, principalmente por la apariencia de su rostro. Vale precisar que tales declaraciones las dio durante su estancia en el programa “La casa de los famosos” de Telemundo.

Lis Vega fue la víctima de unos comentarios polémicos de Niurka Marcos (Foto: Lis Vega / Instagram)

¿QUÉ DIJO NIURKA MARCOS SOBRE LIS VEGA?

En un principio, la vedette indicó que Lis Vega tenía una belleza natural hace algunos años, la cual echó a perder luego de realizarse varias cirugías estéticas, pero ello no fue todo lo que dijo.

Además, realizó una comparación con tun títere de ventrílocuo, generando una serie de opiniones divididas en las plataformas digitales, las cuales captaron el momento en el que se pronunciaron tales palabras.

Por si ello fuera poco, Niurka Marcos aseguró que, pese a que Vega es menor que ella, ahora parece ser de una edad superior. Todo esto lo dijo antes de la primera eliminación y fue visto a través de la transmisión de 24 horas de Telemundo, pero no en el programa.

“Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso. Está en ‘Hoy’, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara”, fueron sus palabras cuando el tema de la conversación eran las operaciones estéticas en famosos.

LAS ADICCIONES DE NIURKA MARCOS

Al mencionar ejemplos de personas adictas a las cirugías, Niurka Marcos dio el ejemplo ya mencionado de Lis Vega, pero en el pasado, la artista había hablado de sus adicciones y había dejado en claro que no eran los arreglitos, sino otras cosas.

“Yo soy adicta a otras cosas, al sexo puede ser, pero a las cirugías no porque realmente se especuló muchísimo de que yo me había hecho ‘quinientas mil’ cirugías y lo único que me puse fue labios y subí diez libras”, había dicho hace un tiempo.

MAYELI ALONSO, LA PRIMERA ELIMINADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Mayeli Alonso se encontraba en la ronda de eliminación de la semana junto a Osvaldo Ríos, Laura Bozzo y Toni Costa; y, a pesar de ser uno de los personajes que más daría que hablar con sus ácidos comentarios y explosiva actitud, el público decidió eliminarla con el 33.7% de los votos. Con esto, los demás sentenciados regresaron a la casa una semana más.

Con esto, los demás sentenciados regresan a la casa una semana más, mientras que la empresaria se sentó con Héctor Sandarti y Jimena Gallego, a quienes agradeció la oportunidad.