Niurka Marcos y Laura Bozzo son dos de las figuras más polémicas de “La casa de los famosos” 2, por lo que cada acción que realizan trae consecuencias en la convivencia del reality de Telemundo.

Y es que, aunque inicialmente tuvieron varios desacuerdos, algunos derivados de su riña de hace muchos años, donde la cubana llegó a golpear una mesa para intentar imponerse a la peruana, actualmente han llegado a una tregua y hasta se llevan relativamente bien.

Incluso “Mami Niu” se ofreció a ejecutar Santería para que “la abogada de los pobres” no abandone el programa, pues considera que “Laura es quien trae alegría a la casa”.

Aunque inicialmente la ex “Laura en América” se negó a que le realicen el “jujujaja”, como lo llama Niurka, terminó accediendo con un poco de curiosidad.

Fue así que Niurka inició su ritual, recitando: “Tú has visto, desde que entré acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa, en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”.

Laura Bozzo es una de las favoritas para ganar "La casa de los famosos" 2 (Foto: GEC)

HIJA DE NIURKA DEFIENDE LA SANTERÍA HACIA LAURA BOZZO

Si bien todos los participantes tomaron de forma positiva los rezos de la cubana, un sector de los fanáticos del reality expresó su indignación con el ritual, señalando que era “una falta de respeto”, “una burla” o que la peruana “estaba con Dios” y no necesitaba ese tipo de sesiones.

Fue por esto de que la hija de Niurka, Romina Marcos, dio un paso al frente y defendió a su madre y al elemento cultural y religioso que la cubana realizó en el programa.

“Está pasando. Va y le pregunta a su religión. Eso es la religión para mi mamá. Por eso es tan amante de su religión, porque se lo ha demostrado a lo largo de los años, porque nos han cuidado a nosotros y para la gente que no sabe, que no investiga, que no tiene ni idea, pues si”, explicó.