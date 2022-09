Los fans de Vicente Fernández esperan con muchas ansias ver todos los capítulos de “El rey”, la serie biográfica que será transmitida a través de Netflix y que relata la vida del Charro de Huentitán. Precisamente, en esta producción se podrá ver a grandes talentos de la actuación como Marcela Guiraldo.

La famosa serie de Netflix “El rey” relata la vida y cómo fue la carrera artística del cantante mexicano Vicente Fernández, desde su humilde infancia y los esfuerzos que hizo para salir adelante junto a su familia.

También los fans del Charro de Huentitán disfrutarán de su gran salto a la fama, convirtiéndose en una gran estrella de la música.

La serie "El Rey: Vicente Fernández" es una de las series más esperadas en Netflix. (Foto: Netflix)

La serie es protagonizada por un gran elenco de actores entre los que destaca Marcela Guiraldo, quien sorprenderá al público con su participación. Por ello, aquí te contamos más detalles de esta artista mexicana.

¿QUIÉN ES MARCELA GUIRALDO?

Marcela Guirado nació el 24 de octubre de 1989, en Guadalajara, Jalisco (México).

Desde su niñez se interesó mucho en la actuación y sus familiares vieron que tenía un gran talento. A los 12 años ya participaba en obras de teatro que se realizaban en su escuela.

Con el pasar de los años, logró hacer realidad su sueño de participar en algunas series y telenovelas. Esto ocurrió en el 2009, año en que debutó como actriz profesional.

Fue así como la llamaron para participar en producciones como “Pasión morena”, “Emperatriz” y “Vivir a destiempo”.

Pero no fueron las únicas oportunidades, pues luego formaría parte del elenco de “La Negociadora” y de la serie “Soy tu fan”, entre otras.

Marcela Guiraldo es una actriz mexicana que ha participado en varias telenovelas (Foto: Marcela Guiraldo/Instagram)

FICHA PERSONAL DE MARCELA GUIRALDO

Nombre : Marcela Guiraldo

: Marcela Guiraldo Fecha de nacimiento : 24 de octubre de 1989

: 24 de octubre de 1989 Lugar de nacimiento: Guadalajara (México)

Guadalajara (México) Edad : 33 años

: 33 años Nacionalidad : mexicana

: mexicana Profesión : actriz

: actriz Debut en la actuación: 2009

Marcela Guiraldo debutó como actriz profesional en el 2009 (Foto: Marcela Guiraldo/Instagram)

MARCELA GUIRALDO EN “LUIS MIGUEL: LA SERIE”

Como parte de su trayectoria, Marcela Guiraldo tuvo la oportunidad de participar en la serie biográfica del cantante mexicano “Luis Miguel”.

Allí interpretó a la reconocida actriz Verónica Castro y gracias a su profesionalismo se ganó el aplauso de la crítica. Esta producción se transmitió vía la plataforma de streaming de Netflix.

Otra de sus destacadas participaciones fue en la serie biográfica de la cantante Selena.

MARCELA GUIRALDO EN “EL REY: VICENTE FERNÁNDEZ”

En la serie que relata la vida del cantante Vicente Fernández, la actriz interpreta a María del Refugio Abarca Villaseñor también conocida como doña Cuquita, quién conoció al Charro de Huentitán a los 17 años.

En su etapa adulta, doña Cuquita es “la mujer de la casa, la mamá y la esposa que no solo lidia con los problemas típicos de toda ama de casa, sino que también tiene que soportar todo lo que implica ser la esposa de una estrella”.

ADMIRA A LAS MUJERES QUE SON LOS PILARES DE SU HOGAR

Marcela Guiraldo está muy contenta con su papel en la serie “El rey” y lo confirmó en una entrevista con excelsior donde reconoció que siente mucha admiración por las mujeres que son los pilares de su hogar y sacan adelante a su familia.

Esto lo señaló en referencia a doña Cuquita que siempre ha sido una parte fundamental en su propio hogar.

“No sabía el rol tan medular y clave que Cuquita jugó en la carrera profesional de Vicente Fernández, no sólo en su vida, sino en la toma de decisiones de hacer o no cierta película o canción. Cuquita era una mánager sin título. Le conferían mucha importancia en la toma de decisiones”, señaló a excelsior.

Marcela Guiraldo ha participado en algunas series producidas por Netflix (Foto: Marcela Guiraldo/Instagram)

TELENOVELAS DE MARCELA GUIRALDO

“Pasión morena” (2009)

“Prófugas del destino” (2010)

“Emperatriz” (2011)

“Vivir a destiempo” (2013)

“Así en el barrio como en el cielo” (2015)

“Hasta que te conocí” (2016)

“Sr. Avila” (2017)

“Tres Milagros” (2018)

“Betty en NY” (2019)

“La negociadora” (2021)

“Como sobrevivir soltero” (2022)

Marcela Guiraldo es una actriz de nacionalidad mexicana (Foto: Marcela Guiraldo/Instagram)

SERIES DE MARCELA GUIRALDO

“Selena: la serie” (2021)

“El César” (2017)

“Luis Miguel: la serie” (2018)

“El Rey Vicente Fernández” (2022)

