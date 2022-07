“No me lo creo, no me lo creo. Ganadora de MasterChef 10, estoy es muy fuerte. Ha sido una satisfacción y superación personal inmensa”. Esas han sido las primeras palabras de María Lo, al ganar la décima edición del talent de cocina más famoso de España, que ha batido récords de audiencia.

María Lo se enfrentó en la final a Verónica, David y Adrián en la final del 18 de julio y logró alzar el trofeo y los 100,000 euros en metálico. Su madre y su pareja estuvieron en la gala para apoyarla. La joven, de 32 años, a lo largo del talent ha sido elogiada tanto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, como por el resto de sus compañeros, que siempre la han visto como ganadora.

La competencia ha sido dura. En su décima edición de ‘MasterChef’ ha tenido grandes talentos en los fogones, que con sus historias, además, han logrado conectarse con la audiencia. María Lo ha sido una de ellas y aquí te contamos más sobre esta ganadora, que tuvo que afrontar difíciles y emotivos momentos en su paso por el programa.

¿QUIÉN ES LA GANADORA DE “MASTERCHEF” 10?

María Lo Gómez nació hace 32 años en Chiclana de la Frontera (Cádiz), aunque lleva residiendo en Barcelona desde hace más de seis años y, poco antes, también en Galicia, donde estudió dirección hotelera.

Su exótico tipo, que ha llamado mucho la atención, se debe a que su padre es chino y su madre gaditana. Sin embargo, a pesar de sus orígenes, admite que sabe casi nada de la gastronomía de China.

La ganadora, a los largo del programa, se ha caracterizado por ser muy exigente consigo misma, demasiado en algunas ocasiones. Esto le ha llevado a romperse hasta las lágrimas.

María Lo alzó el trofeo de "MasterChef 10" (Foto: MasterChef 10/Instagram)

Su sexualidad

La joven, si bien se autodenomina una lesbiana moderna, recién se animó a revelar su identidad sexual a su padre, poco antes de ingresar al programa de competenecia culinaria. “No sabes cómo es mi padre. Al entrar aquí fue cuando le dije que era lesbiana. Para mí esto es el mayor regalo del mundo, el poder sincerarme con mi padre, que sepa esta parte tan importante de mí, que la ocultaba”, contó en una ocasión la cocinera. Su padre, a pesar de que pertenece a otra cultura, recibió la noticia con la mayor naturalidad. Precisamente, durante el casting del “Mastechef” 10, María Lo se encontró y tuvo que competir con su ex novia Teresa, quien también consiguió el delantal blanco. Aunque ambas habían logrado rehacer sus vidas, sanaron heridas y mostraron que se llevaban bienn.

Muerte de su padre

Uno de los momentos más dolorosos en su paso por el programa, fue la muerte de su padre. Esto ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando su progenitor tenía tenía 83 años. La entonces concursante, lo dio a conocer en el programa y en sus redes sociales.

María Lo de niña junto a su padre (Foto:María Lo/Instagram)

¿Qué le gusta a María Lo?

Además, de ser una apasionada en la cocina y el buen comer, está enamorada del mar y de los libros.