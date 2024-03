La muerte de Nicandro Díaz nos impactó a todos el pasado lunes 18 de marzo, en especial porque fue algo trágico, de un momento a otro. Las informaciones del momento apuntaron a que la temprana partida del famoso productor se debió a un accidente en moto acuática, pero ello no fue así y luego se confirmaría que todo se produjo en Quintana Roo mientras manejaba una motocicleta, en la que también estaba su novia, Mariana Robles Ortiz, quien es la protagonista de este artículo.

De acuerdo con las fuentes oficiales de la localidad en la que falleció Díaz, él y su novia estaban en una carretera mientras iban en moto hasta que un animal se les cruzó por el camino y perdieron el control, provocando la caída y posterior deceso. En tanto, su pareja solo sufrió algunas lesiones menores y su vida nunca corrió peligro. Todo esto se conoció, pues la propia Mariana Robles fue quien lo declaró ante las autoridades correspondientes.

En medio de este fatídico suceso, ya nada se puede hacer para retroceder el tiempo y toca seguir adelante para todos quienes hoy lloran su partida, incluyendo a los fans del productor, quienes, dicho sea de paso, no conocen a esta mujer que estuvo de testigo. Es por ello que ahora vamos a ahondar un poco más en lo que se sabe y también de su actual polémica que estaría viviendo con los hijos de Nicandro Díaz.

Nicandro Díaz ha dejado una marca indeleble en la televisión con sus aclamadas producciones, entre las que destacan joyas como "Destilando Amor" y "¡Vivan los niños!" (Foto: Nicandro Díaz / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES MARIANA ROBLES ORTIZ?

De Mariana Robles Ortiz no se tiene mucha información, pero se sabe que es natural de Guadalajara, Jalisco y que ha se desempeña en el mundo de la actuación. Sin embargo, el rol que más ha ejercido hasta ahora es el de locutora y actriz de doblaje, aunque también es conductora de televisión.

2. LAS PELÍCULAS EN LAS QUE PRESTÓ SU VOZ PARA EL DOBLAJE

Cars 2

Enredados

Tinker Bell y el tesoro perdido

Herbie: A toda marcha

High School Musical 3: La graduación

Mariana Robles es una actriz de televisión y de doblaje, locutora y conductora (Foto: Mariana Robles / Instagram)

3. SU RELACIÓN CON NICANDRO DÍAZ

Si bien ahora se sabe a la perfección que ambos tenían una relación sentimental, no hay nada más allá de eso, pues no se casaron y no tienen vínculo legal. En otras palabras, eran novios. Además, no eran de compartir fotos o videos en las redes sociales, así que no se tiene conocimiento de cuándo iniciaron el romance ni otros detalles relacionados con este amor.

4. NICANDRO DÍAZ Y MARIANA ROBLES HABRÍAN TRABAJADO JUNTOS

Por más que no hay datos exactos de cómo se conocieron, hay las sospechas de que ello se dio durante una telenovela en la que estuvo a cargo el famoso productor. De acuerdo a estos rumores, tuvieron su primer contacto profesional cuando, a finales de 2021, se iniciaron las grabaciones de “Mi fortuna es amarte”.

En dicha producción, Mariana Robles desempeñó el papel de la maestra Dulce, uno que no solía aparecer mucho en las pantallas. Así mismo, de acuerdo con unas publicaciones que hizo por ese entonces en las redes sociales, la mujer también formó parte de “Mi camino es amarte”, ficción también a cargo del productor.

5. ¿QUÉ DIJO MARIANA ROBLES TRAS LA MUERTE DEL PRODUCTOR?

En medio de una tristeza enorme, tras lo sucedido en Quintana Roo, Mariana Robles no quiso emitir declaraciones públicas, pero ello cambió cuando, al llegar a Ciudad de México, fue interceptada en el aeropuerto por algunos medios de comunicación que le preguntaron sobre sus sensaciones acerca de lo que había pasado. Como era de suponerse, sus palabras fueron breves.

“Muy triste, muy mal. Me siento rota. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Era mi compañero, era mi hombre”, dijo Robles para luego retirarse con una acompañante.

6. LA POLÉMICA CON LOS HIJOS DE NICANDRO DÍAZ

El productor tiene tres hijos, quienes han tenido que ver todo lo relacionado con las diligencias legales y demás. Ello, según ha trascendido a algunos medios de comunicación mexicanos, no están contentos con lo que se conoce de la muerte de su padre y sospechan de que algo más sucede debido a que, en el mismo accidente, Mariana Robles no sufrió lesiones de consideración y terminó casi ilesa.

Es por ello que los hijos van a pedir a las autoridades de la localidad del accidente que realicen mayores investigaciones para determinar qué es lo que realmente sucedió en el momento del fallecimiento del productor de telenovelas.

7. PUBLICACIONES EN INSTAGRAM DE MARIANA ROBLES