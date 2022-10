El nombre de Kiko Matamoros es uno de los más famosos del ambiente artístico. El hombre de 66 años es recordado por su reciente participación en el reality show “Supervivientes 2022″, donde fue el último eliminado. A pesar de ello, siempre tuvo el apoyo y respaldo de Marta López Álamo, su novia desde hace tres años. Conoce aquí más sobre ella.

Una de las parejas más famosas de los últimos años es la que conforman Kiko Matamoros y la joven influencer Marta López Álamo.

Precisamente, la joven utilizó sus redes sociales para expresar su sentir cuando su pareja iba a ingresar al mencionado reality show. En ese entonces, sostuvo que le costaba mucho separarse de Kiko.

Marta López Álamo y Kiko Matamoros mantienen una relación sentimental desde el 2019 y desde aquella época han demostrado ser el uno para el otro.

Marta López Álamo y su novio Kiko Matamoros (Foto: Marta López Álamo / Instagram)

¿QUIÉN ES MARTA LÓPEZ ÁLAMO?

Marta López Álamo es una modelo e influencer española cuya fama y popularidad viene incrementando con el pasar de los años.

Ella nació el 15 de febrero de 1997 en la localidad de Granada (España). Su belleza y talento para el modelaje le sirvió para participar en el certamen Miss Jaén realizado en el 2019.

Poco a poco se fue ganando un lugar en el mundo del modelaje y también es recordada por ser una destacada influencer.

Actualmente, es la pareja de Kiko Matamoros y pese a la diferencia de edades ellos demuestran, en todo momento, lo mucho que se aman.

Marta López Álamo es una reconocida modelo de 25 años (Foto: Marta López Álamo / Instagram)

FICHA PERSONAL DE MARTA LÓPEZ ÁLAMO

Nombre : Marta López Álamo

: Marta López Álamo Fecha de nacimiento : 15 de febrero de 1997

: 15 de febrero de 1997 Lugar de nacimiento : Granada (España)

: Granada (España) Edad : 25 años

: 25 años Profesión : modelo, influencer

: modelo, influencer Pareja: Kiko Matamoros

MARTA LÓPEZ Y LA HIJA DE KIKO MATAMOROS

Marta López Álamo y Kiko Matamoros son una pareja muy famosa y ambos demuestran ser el uno para el otro; sin embargo, la relación entre el novio de la influencer y su hija, Anita Matamoros, no sería del todo buena, según el portal Lecturas.

El citado medio indica que Marta López habría sido acusada de ser la responsable de la distancia que existe entre su novio y la hija de él.

Marta López Álamo en su faceta de modelo (Foto: Marta López Álamo / Instagram)

MARTA LÓPEZ Y KIKO MATAMOROS SE CASAN

Kiko Matamoros y Marta López Álamo han decidido dar un paso más en su relación y llegar de la mano al altar.

Según información de Diez minutos, el hombre de 66 años le propuso matrimonio a la joven quien no dudó en dar el “Sí, quiero”.

“Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto. Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros ☺️ No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor. Te amo Kiko Matamoros”, publicó la influencer.

FOTOS EN INSTAGRAM DE MARTA LÓPEZ ÁLAMO

¿QUÉ DIJO MARTA LÓPEZ DE KIKO MATAMOROS EN “SUPERVIVIENTES” 2022?

“Supervivientes” 2022 fue uno de los programas más esperados por muchas personas. Precisamente, Marta López, la novia de Kiko Matamoros, también se refirió a la participación del español en este programa.

“Estoy asimilando que se va. No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse. A lo mejor alguno se lo imagina pero yo me considero afortunada de conocer el amor, de querer de forma tan bonita y correspondida como con él”, publicó en Instagram según lecturas.