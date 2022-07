El estreno de la nueva temporada de “Supervivientes 2022” ha traído más de una polémica y momentos para el análisis, incluyendo su criticado primer episodio y las emotivas salidas de varios concursantes del reality de Telecinco.

Y es que, desde su estreno el pasado 21 de abril y con 16 participantes enfrentándose en diferentes retos y situaciones extremas para llevarse el gran premio de 200 mil euros, no todos abandonan el programa de la mejor forma.

Este es precisamente el caso de Kiko Matamoros, el último concursante en ser eliminado del reality de competencia y que se vio obligado a volver desde Honduras hacia España.

Kiko Matamoros fue eliminado de "Supervivientes" 2022 (Foto: Kiko Matamoros / Instagram)

EL CAMBIO DE KIKO MATAMOROS TRAS “SUPERVIVIENTES”

El viernes pasado, Matamoros se sentó en el sofá de Deluxe para comentar su participación en el reality de Telecinco, así como varios detalles que podrían haber escapado a las cámaras de la producción.

Un evidentemente transformado actor reveló a Jorge Javier Vázquez que la convivencia en la isla de Honduras le dejó una rara secuela, la cual notó hace unos días en la madrugada.

“Me levanté y me puse a orinar en la alfombrilla. Me avisó Marta de qué estaba haciendo y me di cuenta de que estaba orinando en la alfombra”, indicó la celeb de España.

De acuerdo con el colaborador y presentador, hacer esto se le volvió costumbre, pues “En la isla me levantaba, dos pasos y lo hacía en la orilla”.

Sobre la convivencia y las situaciones extremas que deben enfrentar, Kiko admitió que en el reality “se pasa muy mal”.

“No pensaba que Supervivientes era así, ha sido mucho más duro de lo que imaginaba”, reconoció con un gesto de resignación el ex “Animales nocturnos”.

Finalmente, Matamoros admitió que sus 65 años influyeron en su desempeño y terminaron por causar su eliminación del reality.

“Tengo muchas limitaciones físicas, en algún sentido me he sentido ridículo. Lo que no quería era vender la pastilla de la lástima. Cuando ha habido una prueba colectiva, he hecho todo lo que he podido. No quería perjudicar a los demás”, sentenció.