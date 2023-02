“La ley de Lidia Poët” es la serie de época ambientada en Turín a finales del siglo XIX que está dando de qué hablar por la trama que se basa un hecho real: una joven que luchó contra todos para lograr convertirse en la primera mujer abogada en Italia. El papel protagónico está a cargo de Matilda De Angelis.

En el drama social de Netflix, ella es una muchacha que, a pesar de haber sido expulsada del Colegio de Abogados por ser mujer, no se dejará vencer y mientras investiga asesinatos, se enfrentará a todo aquello que no le permita ejercer la abogacía. Debido a la impactante historia, así como la actuación del personaje principal, Mag te cuenta quién es y lo que sabe de la histrionisa.

En "La ley de Lidia Poët", el personaje de la actriz en una mujer que lucha por sus sueños (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE MATILDA DE ANGELIS

Nombre completo: Matilda De Angelis

Matilda De Angelis Lugar de nacimiento: Bolonia, Emilia-Romaña, Italia

Bolonia, Emilia-Romaña, Italia Nacionalidad: Italiana

Italiana Cumpleaños: 11 de septiembre

11 de septiembre Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 27 años

27 años Estatura: 1.66 m

1.66 m Color de ojos: Azules

Azules Idiomas: Italiano, francés e inglés

Italiano, francés e inglés Instagram: @matildadeangelis

2. ¿QUIÉN ES MATILDA DE ANGELIS?

Matilda De Angelis es una talentosa actriz y cantante italiana conocida por las películas “Italian Race” y “Rose Island”, así como la miniserie televisiva “The Undoing”. También actuó en “Robando a Mussolini” y actualmente en “La ley de Lidia Poët”, ambas disponibles en Netflix.

3. TOCA LA GUITARRA Y EL VIOLÍN

Cuando tenía 13 años, De Angelis comenzó a tocar la guitarra, y posteriormente, el violín y el piano. Debido a que sintió atracción por la música, a los 16 años formó parte de la banda Rumba de bodas, de su ciudad natal, con la que recorrió Europa. Permaneció en ella por cinco años, dijo a Fade to her en 2018.

4. ES CANTANTE

En el mismo grupo, Matilda comenzó a cantar y grabaron el álbum “Karnaval Fou”, lanzado en 2014.

5. ¿CÓMO INGRESÓ AL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Matilda De Angelis dio a conocer que se mudó a Roma siendo adolescente y al estar por primera vez en la capital de Italia se sentía “enojada con el mundo”. “Me sentí ‘arrancada’ de mi vida. Llega un director y dice: ‘Tú eres la actriz principal de mi nueva película’. Pero nunca has estudiado actuación, no te lo esperas. Soy un poco perfeccionista, lo que significa que no me gusta hacer cosas para las que no estoy preparado. Además, tenía miedo. Cuando conocí a Gianni, estaba enojado porque tenía miedo. Entendió que yo no era actriz, yo también era un ser humano”, reveló a Variety en 2021.

6. ¿CÓMO FUE SELECCIONADA PARA “ITALIAN RACE”?

De acuerdo con la joven actriz, el director Matteo Rovere vio algunas fotos suyas en su cuenta de Facebook y quiso conocerla para que audicione en el papel principal, curiosamente no estaba buscando una actriz profesional y adicionalmente quería un dialecto específico de Italia, exactamente de Emilia Romaña, lugar donde nació. Tras pasar el casting, consiguió el papel principal de “Italian Race”.

7. PRODUCCIONES EN LAS QUE TRABAJÓ

Matilda De Angelis ha participado en diversas producciones para cine y televisión como: “Una familia” (207), “Youtopía” (2018), “Isla rosa” (2020), “Al otro lado del río y en los árboles” (2022), “Tutto può succedere” (2015-2018), “La ruina” (2020), entre otras.

8. HIZO UN DOBLAJE

La actriz prestó su voz para el doblaje italiano de un personaje de la película animada “Coco” (2017), específicamente a la Tía Victoria.

9. ¿QUÉ TIPO DE PRODUCCIONES LE GUSTA VER?

De Angelis reveló que le gusta todo tipo de producciones, aunque tiene preferencia por las que tienen un punto de vista diferente. “No me gustan las historias que son copiadas o contadas por personas que nunca han enfrentado esas experiencias. Y las películas no pueden hablar de cosas bellas por sí solas, las películas a veces tienen que mostrarnos lo peor de la vida. Precisamente para que podamos apreciarlo. La belleza nace de las dificultades. De fealdad. Esto es lo que busco: películas que me puedan enriquecer, que me hagan dudar”, señaló a The Hollyood Reporter.

10. ¿MATILDA DE ANGELIS TIENE PAREJA?

Sí, Matilda De Angelis tiene pareja, el nombre de la persona que conquistó su corazón es el actor Pietro Castellito, con quien compartió roles en la película “Robando a Mussolini”.