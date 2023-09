Mientras que los nombres de Taylor Swift y Travis Kelce ocupan las portadas de los medios internacionales que los vinculan sentimentalmente, una mujer salió a calificar de desleal al jugador de los Chiefs de Kansas City: “Una vez que eres infiel, siempre eres infiel”, manifestó en una entrevista a DailyMail; no sólo ello, ya que aconsejó a la 12 veces ganadora de los Grammy -de quien dijo parece ser una chica con un espíritu hermoso- de mirar bien a la persona que tiene a su lado para que no se lleve ninguna sorpresa.

Por supuesto, sus palabras causaron revuelo en el mundo del entretenimiento, por lo que muchos se preguntan quién es ella. Si también te haces la misma interrogante, no te preocupes que a continuación te contamos lo que sabemos.

"Escuché que era demasiado, así que se fue y encontró menos", posteó en febrero de 2022 (Foto: Maya Benberry / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE MAYA BENBERRY

Nombre completo: Maya Benberry

Maya Benberry Lugar de nacimiento: Alemania

Alemania Nacionalidad: Alemana

Alemana Lugar de nacimiento: 27 de diciembre

27 de diciembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 31 años

31 años Estatura: 1.7 m

1.7 m Instagram: @mayabenberry

@mayabenberry Facebook: @MayaBenberry

@MayaBenberry X: @MayaBenberry

@MayaBenberry TikTok: @mayabenberry

2. ¿QUIÉN ES MAYA BENBERRY?

Maya Benberry es una estrella de reality shows. Se hizo conocida tras ganar la serie de telerrealidad de citas “Catching Kelce” (2016) de E! Una vez que terminó el programa, ellos continuaron como pareja.

"Entrando en mi era de chica suave", posteó en agosto de 2023 (Foto: Maya Benberry / Instagram)

3. ¿EN QUÉ OTRO REALITY HA PARTICIPADO?

Otro de los realities en los que ha participado es “Ex on the Beach”, de Reino Unido. El programa trató de unas vacaciones de verano de un grupo de hombres y mujeres que llegan a disfrutar de la vida y buscar el amor, pero en medio de su felicidad, llegan sus exparejas ¿para retomar la relación o hacerles la vida imposible?

4. ESTUVO EN UN CORTO Y VIDEOCLIP

En 2013, formó parte del corto “Shooter Jennings’ The Other Life”, donde interpreta a una mujer que busca tentar al personaje principal, que se despide de su familia y sale a la carretera, aunque el camino no es diferente a cómo lo dejó. Asimismo, formó parte del videoclip “México” de Danny Worsnop.

"Una diosa en forma humana", escribió en marzo de 2022 (Foto: Maya Benberry / Instagram)

5. ESTUDIOS

Aunque nació en Alemania, se trasladó a Estados Unidos, donde asistió a la Universidad de Kentucky.

6. TIENE UNA LÍNEA DE BELLEZA

Maya Benberry lanzó una línea de belleza llamada Benberry Beauty Bar, en el que da diversos consejos y tips.

"El tema y la mejor elección", redactó en julio de 2022 (Foto: Maya Benberry / Instagram)

7. ES ASESORA DE CITAS

La expareja de Travis Kelce es asesora de citas, ya que brinda consejos sobre las relaciones amorosas. No solo ello, también de amor propio.

8. SU RELACIÓN CON TRAVIS KELCE

Después de ganar “Catching Kelce”, tuvo un romance con el jugador de fútbol americano. Tras el fin, ella lo acusó de engañarla con la locutora deportiva Kayla Nicole, con quien él inició una relación.

"Demasiado ocupada superando a mi viejo yo", posteó en junio de 2023 (Foto: Maya Benberry / Instagram)

9. ASEGURAN QUE MAYA BENBERRY QUIERE FAMA

Fuentes cercanas a Kelce señalaron a TMZ que Maya y Travis solamente habían salido un mes, pero al terminar no pudieron hacerlo público por el contrato que tenían con la cadena. Ahora aseguran que los consejos que le da Taylor Swift son “una pobre excusa de alguien que intenta conseguirle 15 minutos de fama”.