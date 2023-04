“Estos tres jóvenes han jurado proteger toda forma de vida... ¡Ellos son Liveman!”. Esta es la frase que se escuchaba al comienzo de cada episodio de un programa de televisión que estoy seguro más de uno (especialmente si creciste durante la década de 1990) tiene impregnada en su memoria. Ya sea por sus vistosos efectos especiales, trepidantes escenas de acción y peleas de robots gigantes con monstruos que Chōjū Sentai Liveman (Liveman, como simplemente se le conoció por estas latitudes) se ganó el corazón de grandes y chicos.

Cada tarde después de la escuela, niños y niñas sintonizaban Panamericana Televisión para disfrutar de las aventuras del colorido trío de superhéroes compuestos por el Red Falcon (Yusuke Amamiya, interpretado por Daisuke Shima), Yellow Lion (Jou Ohara, interpretado por Kazuhiko Nishimura) y Blue Dolphin (Megumi Misaki, interpretado por Megumi Mori). A ellos se les uniría posteriormente Black Bison (Tetsuya Yano, interpretado por Seirou Yamaguchi) y Green Sai (Junichi Aikawa, interpretado por Jin Kawamoto).

Pero de todos los personajes anteriormente mencionados, la que más resonó con el público fue Megumi Mori con su rol de Blue Dolphin, especialmente con las niñas, ya que era la primera vez que se sentían identificadas con una superheroína que tenía el mismo nivel de protagonismo que sus contrapartes masculinas en una producción de este tipo. Y es justamente de ella que hablaremos a continuación, ya que está próxima a visitar Perú por primera vez por motivo del Día del Comic Festival 2023, evento en el que compartirá con sus seguidores de todas las edades.

A propósito de su llegada a nuestro país, tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas en inglés vía correo electrónico y me respondió cuatro interrogantes que no suelen hacerle en las numerosas entrevistas que ha brindado a lo largo de los años la también cantante que actualmente tiene 56 años de edad. Sin más preámbulos, conozcamos un poco más a Megumi Mori, la heroína de más de una generación que creció mirando sus aventuras y combates contra las fuerzas del mal al grito de “¡LIVEMAN!”.

Megumi Mori, vestida con el uniforme de Blue Dolphin de Liveman, ensaya una de las coreografías de combate del recordado programa. | Cortesía de Megumi Mori

Chōjū Sentai Liveman fue todo un éxito televisivo en Latinoamérica a principios de los 90. ¿Cómo te enteraste de que eras toda una celebridad en esta parte del mundo? Porque Internet no era lo que es hoy en día....

Megumi Mori: “Me invitaron a un evento de Sentai en Japón hace unos 4 años, y me encantó saber que Sentai y Tokusatsu (término japonés que se aplica a cualquier película o serie de televisión de acción real en la que se haga un uso intensivo de efectos especiales) son amados por tanta gente incluso después de que hayan pasado tantos años. Después de eso, conocí y escuché a todos los héroes y heroínas que aparecieron en Sentai en el pasado, igual que yo, y supe que siguen siendo queridos en el extranjero. Me alegro de ello.”

En Perú, Chōjū Sentai Liveman era muy popular y solíamos verla después del colegio porque nos sentíamos identificados con los superhéroes retratados en la serie, especialmente las chicas con Blue Dolphin. ¿Qué opinas de haberte convertido en una pionera del poder femenino en una época en la que este no era un tema tan comentado?

MM: “Me siento honrada de que me hayan dado el papel. Además, antes de Liveman, las mujeres tenían una imagen fija del rosa (o del amarillo), ya que había ‘colores masculinos’ y ‘colores femeninos’. Megumi, de Liveman, es la primera heroína azul (Blue Dolphin) del mundo Sentai. Como héroe sentai que protege vidas, me gusta mucho porque transmite el mensaje de que todo el mundo es igual independientemente del género, y que los individuos son libres de ser ellos mismos”.

Hablemos de su carrera como cantante. ¿Cuál es su género musical favorito? ¿Llegó a participar en la banda sonora oficial de Chōjū Sentai Liveman con algún tema?

MM: “Tuve la oportunidad de entrar en el mundo del espectáculo porque me descubrieron en una audición de canto. Debuté como cantante en 1986. Canté muchas de las canciones originales del personaje de Megumi. La banda sonora oficial de Liveman incluye el tema de Blue Dolphin “Spark! To the sea” que grabé como ella”.

¿Hay alguna anécdota que puedas compartinos sobre las grabaciones de Chōjū Sentai Liveman o algún recuerdo divertido que tenga con alguno de los miembros del reparto?

MM: “A diferencia de otros programas, el Sentai se filma casi todos los días durante un largo periodo de un año. Los compañeros de reparto y el personal llegaron a ser como una familia por la confianza que nos teníamos y lo confidentes que éramos el uno del otro. El rodaje fue duro, pero fue un año muy divertido y feliz.”

Megumi Mori visitará por primera vez el Perú por motivo del Día del Comic Festival 2023, evento 4 al 7 de mayo en la Av. La Peruanidad, al costado el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María. | Crédito: @hikaru.art.mm / Instagram

En su blog oficial, Megumi Mori habla un poco más sobre lo que será su próximo viaje a Perú, la misma que extrañamente coincidía con el 35° aniversario de Liveman, y expresó su felicidad por haber sida invitada no solo para el Día del Comic Festival 2023 sino a un evento especial organizado por la comunidad peruana de fanáticos del Tokusatsu y Sentai, recalcando que ella es la primera de sus colegas en arribar por estos lares. Además, hizo hincapié en algunos lugares que planea visitar como las Líneas de Nazca, Machu Picchu y otros atractivos turísticos, experiencias que probablemente comparta con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram (@hikaru.art.mm).

Ahora que conocemos mejor a una de sus protagonistas, ahondemos más en lo que es Liveman y el Super Sentai, uno de los géneros televisivos más populares de Japón y que una gran mayoría llegó a conocer a raíz del boom de la internacionalización de Kyōryū Sentai Zyuranger, la 16.ª temporada de la franquicia Super Sentai Series y que sirvió como base de la primera temporada de Super Sentai adaptada para la versión americana Power Rangers, utilizándose metraje de los 50 episodios para la primera temporada de Mighty Morphin Power Rangers.

¿Qué es Liveman?

Choujuu Sentai Liveman (título original en japonés) es la duodécima entrega de la popular serie Super Sentai producida por Toei Company, conocida en el mercado de los juguetes y utiliza la televisión como medio promocional para sus productos en el mercado infantil. El programa comenzó a transmitirse en TV Asahi en febrero de 1988 y tuvo una duración de dos años. A las pantallas peruanas llegó como Liveman, pero en ciertos países europeos se le conoció como Bioman.

El argumento del programa –que tuvo dos temporadas compuestas de 49 capítulos en total– giraba en torno del Escuadrón Liveman y su lucha contra Volt, una organización malvada liderada por el Gran Profesor BIAS y sus secuaces mutantes. Yuusuke (Red Flacon), Megumi (Blue Dolphin) y Jou (Yellow Lion) componían originalmente el trío de superhéroes, pero luego se les sumaron Jun’ichi (Green Sai) y Tetsuya (Black Bison), con sus respectivos mechas.

¿Cuál era la trama de Liveman?

La historia de Liveman comienza en “La Isla Academia”, una escuela para jóvenes superdotados localizada en una ínsula, con la desaparición de tres estudiantes, supuestamente secuestrados por el Gran Profesor BIAS y sus esbirros, y el asesinato de otros dos alumnos durante las pruebas de un traje lo suficientemente resistente para ser utilizado en la exploración espacial. Sin embargo, unos años después, se descubre que los primeros en realidad habían traicionado a Yusuke, Jou y Megumi al pasarse al bando de los villanos y propiciar la muerte de sus amigos al sentir que sus talentos estaban siendo desperdiciados. Es así que, con unas versiones mejoradas de los trajes anteriormente mencionados, hacen frente a esta amenaza.

¿Qué es el Super Sentai?

El Super Sentai es una producción televisiva que gira en torno a personajes heroicos que luchan ayudados de robots gigantes o “mechas” contra las fuerzas del mal. La trama básica de este tipo de shows involucra a un grupo de alrededor cinco personas con poderes (magia o tecnología), atuendos especiales coloridos que emiten chispas en lugar de sangre cuando reciben daño en sus combates y muchos movimientos de artes marciales para enfrentar a los villanos de turno que pretendan invadir la Tierra, casi siempre provenientes del espacio exterior o de alguna dimensión alterna.