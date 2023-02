La mediática separación de Shakira y Gerard Piqué tiene varios capítulos por delante. Luego de que el exjugador del Barcelona “oficializó” en redes sociales su relación con Clara Chía Martí y tras el revuelo que causó la “BZRP Music Sessions 53″, salió a la luz una nueva información: una modelo aseguró tener pruebas de que el futbolista le fue infiel a la cantante colombiana cuando eran pareja en el 2018.

El pasado 25 de enero, Gerard Piqué publicó la primera fotografía con su novia Clara Chía Martí en su cuenta de Instagram. En la ‘selfie’ vemos que el deportista se recarga en el hombro de su novia de 23 años, mientras ella aparentemente toma la foto. La publicación no tiene ninguna descripción, ningún texto, ni frase o emoticón.

En cuestión de minutos, la publicación de Gerard Piqué recibió cientos de comentarios, entre ellos el de Michelle Carvalho, una modelo que acusó al exfutbolista de haberle sido infiel a Shakira cuando eran pareja. De hecho, la joven afirmó tener pruebas de ello. ¿Qué más dijo? ¿Quién es ella? Aquí te lo contamos.

Michelle Carvalho afirmó que Gerard Piqué le fue infiel a la cantante colombiana cuando eran pareja en el 2018 (Foto: Michelle Carvalho/ Instagram)

¿QUIÉN ES MICHELLE CARVALHO, LA MODELO QUE ACUSÓ A GERARD PIQUÉ DE INFIEL?

Michelle Carvalho es una modelo de origen brasileño. Nació el 30 de julio de 1993 en Santo André, Sao Paulo. Actualmente tiene 29 años y se mantiene activa en el mundo de la moda.

No solo es conocida en las pasarelas, Michelle Carvalho también ha ganado popularidad por participar en realitys chilenos. La brasileña es dueña de una personalidad fuerte y no tiene problemas en decir las cosas a la cara.

Michelle Carvalho se fue de su casa cuando tenía 13 años para dedicarse al modelaje luego que un agente que la vio en las calles de Sao Paulo le ofreciera trabajo. Viajó a Nueva York y se unió a las filas de la prestigiosa agencia Elite, donde empezó su formación profesional.

Luego se convirtió en una joven promesa del modelaje de alta costura, con su 1.76 metros de altura. ha sido rostro de diferentes campañas publicitarias que tuvieron presencia a nivel mundial y ha trabajado con reconocidas modelos como Cara Delevingne.

DATOS PERSONALES DE MICHELLE CARVALHO

Nombre de nacimiento: Michelle Carvalho.

Lugar de nacimiento: Santo André, Sao Paulo, Brasil.

Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1993.

Edad: 29 años.

Estatura: 1,76 m

Ocupación: Modelo e influencer.

Instagram: mrs_carvalho

MICHELLE CARVALHO ACUSÓ A GERARD PIQUÉ DE HABERLE SIDO INFIEL A SHAKIRA

“Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en shoko en Barcelona 2018 tengo videos [sic]”, escribió Michelle Carvalho en la fotografía que subió Gerard Piqué junto a Clara Chía Martí en su cuenta de Instagram.

Luego varios usuarios le solicitaron que revelara los detalles de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. “Haré un ‘live’ mañana en mi TikTok a las 23:00 p.m., contando todo”, escribió la joven modelo.

Sin embargo, Michelle Carvalho no lo hizo y luego se justiicó explicando que no pudo por compromisos. Finalmente, volvió a asegurar que mostraría pruebas pero esto no ocurrió.

Cabe recordar que en 2018, Gerard Piqué y Shakira eran una pareja muy estable. A pesar de que a veces estaban separados por cuestiones de trabajo, demostraban en sus redes sociales que disfrutaban haciendo actividades conjuntas.

Shakira y Piqué cuando estaban juntos en el 2019 durante un encuentro por la Coda Davis (Foto: AFP)