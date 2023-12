Además de Pedro Alonso, “Berlín”, la serie precuela de “La casa de papel” de Netflix que narra un golpe liderado por Andrés de Fonollosa, cuenta con un elenco principal conformado por Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez.

La primera de la lista es Michelle Jenner, una actriz española de cine, televisión y doblaje principalmente conocida por su papel de Sara Miranda en la serie “Los hombres de Paco” y como Isabel la Católica en la serie “Isabel”. Para conocer más sobre ella continúa leyendo.

1. ¿Quién es Michelle Jenner?

Michelle Jenner Husson nació en Barcelona el 14 de septiembre de 1986. La actriz de 37 años es hija de Martine Husson, una actriz y bailarina de music-hall, y Miguel Ángel Jenner, conocido actor de doblaje. Tiene ascendencia inglesa por parte de padre y francesa por su madre.

Como dato curioso sobre su historia familiar, su antepasado Edward Jenner fue el inventor de la vacuna contra la viruela.

Michelle Jenner, actriz de "Berlín", luce un traje blanco y unas botas negras largas (Foto: Michelle Jenner/ Instagram)

2. Datos personales de Michelle Jenner

Nombre de nacimiento: Michelle Jenner Husson

Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1986

Edad: 37 años

Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Nacionalidad: Española

3. Los inicios de la carrera de Michelle Jenner

Michelle Jenner hizo sus primeras apariciones en pantalla cuando solo tenía dos años, participó en un anuncio de flotadores. A los seis años comenzó en el mundo del doblaje, al que también pertenecen su padre y hermano David.

Estudió en la escuela catalana La Salle Bonanova y luego estudió teatro, canto y baile en la escuela Company & Company. Después de terminar el bachillerato, se inscribió en la escuela de interpretación Nancy Tuñón de Barcelona. En 2002, aparición en el primer episodio de la serie británica “Viva S Club” y poco después fue parte de “El cor de la ciutat”, “Més enllà de les estrelles”, “Porca misèria”, “Faust, la venganza está en la sangre” y “Nubes de verano”.

Michelle Jenner interpretó a Clara Belmonte en la serie "La cocinera de Castamar" (Foto: Antena 3)

4. Su carrera como actriz de doblaje

A los seis años le prestó su voz a Adam Szalinski en el doblaje español de la película “Cariño, he agrandado al niño”. En 1997, dobló a Goiuse, el niño de “La Vida es Bella”. Además, hizo el doblaje de Hermione española en las cuatro primeras películas de “Harry Potter”.

En conversación con La Voz de Galicia, Michelle Jenner contó que, “mi padre se dedica, sobre todo, a ser actor de doblaje, pero también ha hecho series y películas, y mi madre igual, también es artista. Y la verdad es que supongo que sí, que de alguna manera lo llevo en la sangre, porque desde niña era lo que me gustaba hacer, disfrazarme y jugar a ser algún personaje”.

5. ¿A quién interpreta Michelle Jenner en “Berlín”?

En “Berlín”, Michelle Jenner interpreta a Keila, una ingeniera electrónica y mente maestra en ciberseguridad que según Andrés de Fonollosa, sufre de una “timidez patológica”. En conversación con Fórmula TV, la actriz contó: “Me lo he pasado muy bien siendo Keila; la he ido descubriendo sobre la marcha”.

“Bruce y Keila no tienen nada que ver pero hay una atracción que no entienden”, agregó. “Keila tiene una lucha interna porque no sabe qué le está pasando con ese prototipo de hombre que odia”.

6. ¿Quién es la pareja de Michelle Jenner?

Michelle Jenner mantuvo una relación de dos años con el cantante Leiva hasta 2012. Tras su separación, empezó a salir con Javier García, un entrenador de perros, a quien mantenía apartado de los reflectores hasta el final de su romance en octubre de 2023. No obstante, a ellos los une un vínculo muy especial: su hijo Hugo.

7. El hijo de Michelle Jenner

Hugo, el hijo de Michelle Jenner y Javier García nació en abril de 2019. En enero de 2020, en la alfombra roja de los Premios Forqué, la actriz habló por primera vez de la maternidad. “Es una experiencia preciosa”, aseguró.

También confesó que le costaba mucho separarse por motivos laborales. “Como a todas las mamás y papás, es un momento que siempre cuesta un poco, pero bueno... Por eso todo el tiempo que pueda aprovechar antes de rodar, pues lo aprovecho”.

8. Michelle Jenner en Instagram

Michelle Jenner tiene más de 560 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y probablemente consiga más followers tras el estreno de la serie “Berlín”. En dicha red social, solo comparte detalles de vida profesional.

Michelle Jenner, Keila en "Berlín", posando con elegante vestido negro (Foto: Michelle Jenner/ Instagram)